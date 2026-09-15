Marta, incapaz de controlar sus celos, impide que Bianca visite a Fina: “El respeto es no invadir el espacio de los demás”

Bianca ha ido a casa de los De la Reina para visitar a Fina, pero Marta le ha dicho que está durmiendo y que deberían dejarla descansar.

Sin embargo, la argentina insiste. Quiere ver a su amiga ya que es importante para ella y cree que le va a venir muy bien.

Marta vuelve a negarse y Bianca se da cuenta de que la De la Reina no quiere que vea a Fina porque no puede evitar sentirse celosa: “Estás enojada conmigo porque me quedé a dormir en su casa y estás convencida de que pasó algo”, pero le asegura que solo durmieron, nada más.

Pero Marta cree si no pasó algo, es porque Fina no quiso: “No me cabe duda de que, si te quedaste a dormir en su casa, no fue con una intención inocente”, le dice enfadada.

Bianca le asegura que son solo amigas, pero Marta ya sabe cuál es su juego no piensa formar parte de ello. Y por eso, le vuelve a decir que se marche de su casa, que Fina está durmiendo y que no es el día para que vaya a visitarla. ¡Se nota la tensión en casa de los De la Reina!