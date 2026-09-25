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Capítulo 656 de Sueños de libertad; 25 de septiembre: los De la Reina reciben una demoledora noticia

Gabriel decide echar a Marta y a Andrés de la empresa dando un paso más en su venganza en contra de su familia.

Capítulo 656 de Sueños de libertad; 25 de septiembre: los De la Reina reciben una demoledora noticia que cambiará el rumo de la fábrica

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Julia Zapata López
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Marta ha intentado reconciliarse con Fina, le ha dicho que sigue enamorada de ella y que quiere volver a intentarlo, pero su relación está más rota que nunca.

La fotógrafa le ha confesado que también la quiere, pero que ya es demasiado tarde para volver atrás.

Miguel ha sorprendido a Claudia con una cena romántica a solas, pero la conversación ha incomodado mucho a la joven y la cita ha terminado siendo un auténtico desastre.

Por otro lado, Beatriz le ha hecho creer a Gabriel que va a marcharse a Madrid, pero en el fondo no piensa irse de Toledo ni renunciar a su familia soñada.

Tasio le ha pedido a Salva que les deje su habitación para que Paula y él puedan verse allí sin levantar sospechas.

Y Gabriel está empeñado en hacer más grande la fábrica y para eso tiene pensado contratar a un arquitecto.

Después, ha anunciado a Marta y Andrés que están despedidos de la fábrica tras las pérdidas de un lote de perfumes.

Gabriel ha justificado la decisión por su falta de compromiso y ha dejado a los hermanos completamente derrotados.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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