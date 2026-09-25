Capítulo 656 de Sueños de libertad; 25 de septiembre: los De la Reina reciben una demoledora noticia

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Marta ha intentado reconciliarse con Fina, le ha dicho que sigue enamorada de ella y que quiere volver a intentarlo, pero su relación está más rota que nunca.

La fotógrafa le ha confesado que también la quiere, pero que ya es demasiado tarde para volver atrás.

Miguel ha sorprendido a Claudia con una cena romántica a solas, pero la conversación ha incomodado mucho a la joven y la cita ha terminado siendo un auténtico desastre.

Por otro lado, Beatriz le ha hecho creer a Gabriel que va a marcharse a Madrid, pero en el fondo no piensa irse de Toledo ni renunciar a su familia soñada.

Tasio le ha pedido a Salva que les deje su habitación para que Paula y él puedan verse allí sin levantar sospechas.

Y Gabriel está empeñado en hacer más grande la fábrica y para eso tiene pensado contratar a un arquitecto.

Después, ha anunciado a Marta y Andrés que están despedidos de la fábrica tras las pérdidas de un lote de perfumes.

Gabriel ha justificado la decisión por su falta de compromiso y ha dejado a los hermanos completamente derrotados.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.