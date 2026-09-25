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Capítulo 656

“Cuando algo se rompe ya nada vuelve a ser igual”: Fina le confiesa a Marta que sigue enamorada de ella, pero ya es tarde

La De la Reina intenta reconciliarse con la fotógrafa sin éxito.

“Cuando algo se rompe ya nada vuelve a ser igual”: Fina le confiesa a Marta que sigue enamorada de ella, pero ya es tarde

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Julia Zapata López
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Marta no quiere renunciar a si amor por Fina. No quiere que su historia con ella acabe así porque no se merecen un final así. Le confiesa que la quiere como el primer día: “Tiemblo al verte”, le revela con el corazón en la mano.

La De la Reina le dice sabe que ella también la sigue amando porque se lo ve en sus ojos y Fina se lo confirma: “Claro que te quiero, con toda mi alma”.

Sin embargo, le confiesa que ya es tarde, unas palabras que rompen en mil pedazos a Marta.

Fina ya no es la de antes, ya no es esa chica ingenua y dócil, y ahora no está dispuesta a cambiar en lo que se ha convertido ni por ella ni por nadie y Marta le responde que ella es capaz de renunciar a lo que sea por estar a su lado, pero Marta vuelve a decir que ya es demasiado tarde.

“Cuando algo se rompe ya nada vuelve a ser igual”, le dice Fina tajante a una Marta hundida, pero que no piensa tirar la toalla y renunciar al amor de su vida.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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