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Teresa sorprende a Inés con una oportunidad que puede cambiar el futuro de La Deslumbrante

Teresa le ha dado a Inés el apoyo que necesitaba para escalar al mundo de la alta sociedad.

Teresa sorprende a Inés con una oportunidad que puede cambiar el futuro de La Deslumbrante

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Inés y Teresa estaban paseando por el mercadillo del pueblo, curioseando entre los puestos mientras disfrutaban de un rato tranquilo lejos del pazo.

Mientras se ponían al día, Inés ha reunido el valor para pedir un favor que llevaba días pensando. Con un poco de vergüenza, le ha contado a Teresa que sabía que cada verano coincidía en San Sebastián con sus majestades. Y le ha preguntado si podría ayudarla a que la Casa Real conociera La Deslumbrante, su empresa de conservas.

Apenas lo ha dicho, Inés ha intentado retirarlo, pensando que sonaba a locura. Pero Teresa no solo no lo ha visto mal, sino que ha propuesto algo aún más grande: convertir a La Deslumbrante en proveedor oficial de las fiestas del rey.

Inés se ha quedado sin palabras. Teresa le ha explicado que dentro de unas semanas habría una merienda en el palacio de Miramar y que acudiría la prensa. Además, el secretario personal del rey era amigo suyo, así que podía hablar con él sin problema.

Sin lugar a dudas, un paseo por el mercadillo se ha convertido en la oportunidad más grande que ha tenido jamás.

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