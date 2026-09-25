Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 656

¡Menudo desastre! La cita soñada de Miguel y Claudia acaba con una incómoda conversación

El doctor Salazar arruina la cena romántica tras abordar el tema sexual de manera abrupta.

¡Menudo desastre! La cita soñada de Miguel y Claudia acaba con una incómoda conversación

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

Miguel había invitado a Claudia a cenar en casa aprovechando la ausencia de sus padres. ¡Así podrían disfrutar un rato a solas!

Lo que Claudia no se imaginaba es que Miguel quería intentar intimar con ella después de una charla con su padre y leer un manual sobre relaciones sexuales.

El doctor ha ido directo al grano y tras abordar el tema de una forma un tanto abrupta… ¡Claudia se ha sentido muy incómoda!

Ella no quiere una relación así y se marcha de la cena corriendo sin dejar que su novio la acompañe a casa.

Miguel se queda sin palabras y confundido al darse cuenta de que ha arruinado por completo la cita romántica con Claudia.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 656 de Sueños de libertad; 25 de septiembre: los De la Reina reciben una demoledora noticia que cambiará el rumo de la fábrica

Capítulo 656 de Sueños de libertad; 25 de septiembre: los De la Reina reciben una demoledora noticia

Nuevo golpe a los De la Reina: ¡Gabriel despide a Marta y a Andrés de la fábrica!

Nuevo golpe a los De la Reina: ¡Gabriel despide a Marta y a Andrés de la fábrica!

¡Menudo desastre! La cita soñada de Miguel y Claudia acaba con una incómoda conversación

¡Menudo desastre! La cita soñada de Miguel y Claudia acaba con una incómoda conversación

Beatriz le hace creer a Gabriel que va a marcharse a Madrid, pero en realidad no piensa renunciar a su sueño de formar una familia junto a él
Capítulo 656

Beatriz le hace creer a Gabriel que va a marcharse a Madrid, pero en realidad no piensa renunciar a su sueño de formar una familia con él

“Cuando algo se rompe ya nada vuelve a ser igual”: Fina le confiesa a Marta que sigue enamorada de ella, pero ya es tarde
Capítulo 656

“Cuando algo se rompe ya nada vuelve a ser igual”: Fina le confiesa a Marta que sigue enamorada de ella, pero ya es tarde

Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro
Avance | En tierra lejana

Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro

Este lunes y martes, en En tierra lejana, Sadakat entra en el calabozo tras la denuncia de Alya mientras Demir sigue buscando a Zerrin, que continúa secuestrada y recibe una amenaza que podría ponerla en grave peligro.

María Dueñas define el primer capítulo de Sira: “Es impactante, dramático y cautivador, no te moverás de la silla”
En el Festival de San Sebastián

María Dueñas define el primer capítulo de Sira: “Es impactante, dramático y cautivador, no te moverás de la silla”

Los protagonistas de la continuación de El tiempo entre costuras nos han dejado sus impresiones tras ver el primer capítulo de Sira. Emociones, intensidad y sorpresas ante la nueva serie de atresplayer.

Cihan amenaza a Azra con revelar el secreto que la puede llevar a prisión

Cihan amenaza a Azra con revelar el secreto que la puede llevar a prisión

Cihan Deniz no se rinde hasta conseguir el abrazo de Alya y Cihan: “Gracias, mami”

Cihan Deniz no se rinde hasta conseguir el abrazo de Alya y Cihan: “Gracias, mami”

Renata muere en brazos de Catalina tras contarle la verdad: "Eres lo mejor que hice en la vida"

Renata muere en brazos de Catalina tras contarle la verdad: "Eres lo mejor que hice en la vida"

Publicidad