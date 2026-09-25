Capítulo 656
¡Menudo desastre! La cita soñada de Miguel y Claudia acaba con una incómoda conversación
El doctor Salazar arruina la cena romántica tras abordar el tema sexual de manera abrupta.
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Miguel había invitado a Claudia a cenar en casa aprovechando la ausencia de sus padres. ¡Así podrían disfrutar un rato a solas!
Lo que Claudia no se imaginaba es que Miguel quería intentar intimar con ella después de una charla con su padre y leer un manual sobre relaciones sexuales.
El doctor ha ido directo al grano y tras abordar el tema de una forma un tanto abrupta… ¡Claudia se ha sentido muy incómoda!
Ella no quiere una relación así y se marcha de la cena corriendo sin dejar que su novio la acompañe a casa.
Miguel se queda sin palabras y confundido al darse cuenta de que ha arruinado por completo la cita romántica con Claudia.
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