Beatriz le hace creer a Gabriel que va a marcharse a Madrid, pero en realidad no piensa renunciar a su sueño de formar una familia con él

Beatriz ha decidido seguir adelante con su embarazo y tras muchas discusiones con Gabriel sobre eso, la niñera de Juanito ha fingido ante él que acepta marcharse a Madrid para dar a luz allí y vivir junto a su pequeño que está en camino.

El empresario le promete que irá todas las semanas a visitarla, incluso organizará reuniones en la capital para poder quedarse a dormir y estar junto a ella y el bebé.

Beatriz le dice que echará mucho de menos a Juanito, pero le hace creer que también cree que es lo mejor que pueden hacer.

“Cuando tengamos a nuestro hijo, no notarás su ausencia”, le dice el empresario sin poder imaginarse que los planes de su mujer con otros en realidad.

Después, a solas, Beatriz le dice a Juanito que no piensa marcharse ni alejarse de él: “Vas a crecer junto a tu hermano y seremos una familia unida”. ¿Qué estará tramando?