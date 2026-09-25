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Capítulo 656

Beatriz le hace creer a Gabriel que va a marcharse a Madrid, pero en realidad no piensa renunciar a su sueño de formar una familia con él

El empresario no tiene ni idea de que los planes de su mujer son en realidad otros.

Beatriz le hace creer a Gabriel que va a marcharse a Madrid, pero en realidad no piensa renunciar a su sueño de formar una familia junto a él

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Julia Zapata López
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Beatriz ha decidido seguir adelante con su embarazo y tras muchas discusiones con Gabriel sobre eso, la niñera de Juanito ha fingido ante él que acepta marcharse a Madrid para dar a luz allí y vivir junto a su pequeño que está en camino.

El empresario le promete que irá todas las semanas a visitarla, incluso organizará reuniones en la capital para poder quedarse a dormir y estar junto a ella y el bebé.

Beatriz le dice que echará mucho de menos a Juanito, pero le hace creer que también cree que es lo mejor que pueden hacer.

“Cuando tengamos a nuestro hijo, no notarás su ausencia”, le dice el empresario sin poder imaginarse que los planes de su mujer con otros en realidad.

Después, a solas, Beatriz le dice a Juanito que no piensa marcharse ni alejarse de él: “Vas a crecer junto a tu hermano y seremos una familia unida”. ¿Qué estará tramando?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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