Mejores momentos | 16 de febrero

“Mataron a nuestro padre”: Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran

Alya acaba de descubrir que el hombre con el que vivió años era un completo desconocido. En un encuentro cargado de dolor frente a la tumba de su marido, Cihan le ha contado la verdad que Boran se llevó a la tumba: su huida a Canadá fue para escapar de una venganza de sangre.

Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran

Alya no podía más con el misterio y ha buscado respuestas en el lugar más triste: la tumba de Boran. Allí, entre lágrimas, se ha preguntado por qué su marido nunca confió en ella. Cihan ha aparecido por sorpresa y, ante la insistencia de Alya, ha decidido romper el silencio y contarle por qué Boran se convirtió en un asesino.

“Mataron a nuestro padre”, ha sentenciado Cihan. Todo empezó hace diez años, cuando los Baybars intentaron traficar con armas en las tierras de los Albora.

Suleyman Baybars apretó el gatillo contra el patriarca y Boran, por puro honor familiar, se tomó la justicia por su mano y lo mató. Por eso tuvo que huir y esconderse en Canadá bajo una vida falsa. Alya, en shock, no podía creerlo: “He pasado años con él y me entero de quién era después de enterrarlo”.

Mientras la verdad salía a la luz, Alya intentaba convencerse de que la muerte de Boran fue un accidente y no un nuevo ataque de los Baybars. Pero la tensión del momento le ha pasado factura a Cihan. De repente, su herida ha empezado a sangrar con fuerza; el disparo que le dio Alya todavía le está pasando factura y su cuerpo está al límite.

