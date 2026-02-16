Antena3
“Tú serás el jefe de los Albora”: Ecmel ordena a Sahin que traicione a Cihan

¡Bomba en la familia Albora! Ecmel se ha cansado de esperar una libertad que no llega y ha decidido mover ficha desde la cárcel.

Ecmel Albora ha perdido toda esperanza de salir de la cárcel, pero no piensa rendirse sin dar un último golpe. En una visita llena de tensión, le ha dejado claro a su hijo que ya no cree en abogados ni en promesas de libertad: "Saldré de aquí cuando me muera", ha sentenciado con amargura. Pero su verdadero objetivo no es salir él, sino que Sahin despierte de una vez.

Para él, Sahin vive en una jaula, aunque esté fuera de prisión por ser la marioneta de Cihan. "Para ser libre de verdad, no puedes ser el títere de nadie", le ha dicho mirándole a los ojos. Por eso, le ha dado una orden: tiene que reclamar el mando del clan. Ecmel quiere que su hijo sea el nuevo jefe de los Albora, convencido de que es su derecho de sangre.

Sahin, agobiado por la presión, ha intentado defender a su primo recordando que Cihan es quien manda ahora. Pero su padre no ha querido escuchar razones y le ha gritado que dé un paso al frente.

Superado por la situación y por los llantos de su madre, Sahin se ha marchado a toda prisa, huyendo de una responsabilidad que le quema. La semilla de la traición ya está plantada, ¿se atreverá Sahin a desafiar a Cihan?

