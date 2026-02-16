¿Quién ha recibido el disparo? El forcejeo entre Cihan y Alya acaba en sangre

La huida ha sido pura tensión. Alya e Izzet han intentado despistar a los coches de los Albora, pero Cihan y los suyos no se lo han puesto nada fácil. “Nos están siguiendo, acelera”, gritaba Alya desesperada. Sin embargo, han logrado bloquearles el paso, obligándolos a parar en mitad de la nada.

Cihan no ha tenido piedad y le ha arrebatado al niño por la fuerza. A pesar de los gritos y la resistencia de Alya, los hombres de los Albora se han llevado a Cihan Deniz en otro coche mientras ella se quedaba rota de dolor.

Pero la doctora no se ha quedado de brazos cruzados. En un arranque de ira, ha sacado una pistola que nadie sabía que tenía, dejando a Cihan y a Kaya en shock. “¡Dame a mi hijo! ¡Traedme a Cihan Deniz!”, ha gritado encañonando al jefe del clan. La situación se ha vuelto incontrolable; Cihan ha intentado calmarla, pero el dolor de una madre a la que le quitan a su hijo es imparable.

En mitad de la pelea, se ha escuchado un disparo que ha dejado a todos en shock. El arma se ha disparado accidentalmente y nadie sabe quién ha recibido la bala, pero lo que está claro es que en Mardin las deudas de sangre se pagan caras, y hoy la factura ha sido la más alta de todas.