Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 1

¿Quién ha recibido el disparo? El forcejeo entre Cihan y Alya acaba en sangre

La desesperación de Alya por recuperar a su hijo ha terminado de la forma más trágica. Tras una persecución de infarto, la joven se ha enfrentado a Cihan pistola en mano.

Alya y Cihan

Publicidad

La huida ha sido pura tensión. Alya e Izzet han intentado despistar a los coches de los Albora, pero Cihan y los suyos no se lo han puesto nada fácil. “Nos están siguiendo, acelera”, gritaba Alya desesperada. Sin embargo, han logrado bloquearles el paso, obligándolos a parar en mitad de la nada.

Cihan no ha tenido piedad y le ha arrebatado al niño por la fuerza. A pesar de los gritos y la resistencia de Alya, los hombres de los Albora se han llevado a Cihan Deniz en otro coche mientras ella se quedaba rota de dolor.

Pero la doctora no se ha quedado de brazos cruzados. En un arranque de ira, ha sacado una pistola que nadie sabía que tenía, dejando a Cihan y a Kaya en shock. “¡Dame a mi hijo! ¡Traedme a Cihan Deniz!”, ha gritado encañonando al jefe del clan. La situación se ha vuelto incontrolable; Cihan ha intentado calmarla, pero el dolor de una madre a la que le quitan a su hijo es imparable.

En mitad de la pelea, se ha escuchado un disparo que ha dejado a todos en shock. El arma se ha disparado accidentalmente y nadie sabe quién ha recibido la bala, pero lo que está claro es que en Mardin las deudas de sangre se pagan caras, y hoy la factura ha sido la más alta de todas.

Ferit

Toda historia tiene dos narradores: Esta noche conocemos la versión de Ferit sobre su ruptura con Seyran

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Alya y Cihan

¿Quién ha recibido el disparo? El forcejeo entre Cihan y Alya acaba en sangre

Demir

“Me destrozaron la vida”: Demir Baybars siembra el pánico al confesarle a Alya su odio por Boran

Ecmel

¡Ajuste de cuentas en los Albora! Ecmel reaparece para maldecir a los suyos en el entierro de Boran

Alya
Capítulo 1

“No sois gente normal”: Alya se planta tras ser acusada de traicionar al hombre que amaba

Nare
Capítulo 1

“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

Kaya y Zerrin
Capítulo 1

“Quiero estar entre tus brazos”: el beso frustrado de Kaya y Zerrin que confirma su amor prohibido

En mitad del luto por Boran, la chispa entre Kaya y Zerrin ha vuelto a saltar. Los primos, que parecen arrastrar una historia de amor desde hace tiempo, se han visto a escondidas en un encuentro cargado de deseo y miedo a partes iguales.

Fidan
Capítulo 1

Fidan se niega a dar el pésame a los Albora y culpa a Sadakat: “Es un castigo divino”

La muerte de Boran no ha suavizado nada. Fidan se ha negado a acercarse a los Albora y ha dejado claro que sigue culpando a Sadakat de la cárcel de su marido. Şahin, al escucharla, ha estallado.

Alya y Cihan

“El niño se queda”: Cihan impide que Alya se marche de la mansión con su hijo

Sadakat y Cihan Deniz

Sadakat abraza por primera vez a su nieto y acusa a Alya de la muerte de Boran

Alya

“¿Dónde te habías metido?”: Alya estalla contra Cihan en su primer cara a cara en Mardin

Publicidad