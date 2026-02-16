Sahin intenta acercarse a Nare, pero ella marca distancias: ¿qué esconde su extraña relación?

Ha sido un momento de muchísimos nervios para la familia Albora. Alya ha hecho todo lo posible para que Cihan sobreviva al disparo que recibió accidentalmente en el abdomen, pero la situación es muy crítica. Mientras ella ejercía de médico en una carrera contrarreloj, Cihan seguía sufriendo unos dolores insoportables que tenían a todos en vilo.

Nare ha esperado fuera sin moverse, rezando por noticias de su hermano. En ese momento, Sahin se ha acercado con cuidado para acompañarla. Al verla temblar, ha intentado tener un detalle y le ha puesto su chaqueta por encima para que no pasara frío.

Pero Nare ha reaccionado al instante. En cuanto se han rozado las manos, se ha apartado y le ha devuelto la chaqueta, marcando distancia: “No tengo frío, gracias”. Su gesto ha dejado claro que tenerlo tan cerca le cuesta… y que no quiere abrir esa puerta.

Sahin, al ver que ella necesitaba espacio, ha intentado calmarla antes de irse. “No te preocupes, Cihan es fuerte y se pondrá bien”, le ha dicho. ¿Es este rechazo de Nare una señal de lo complicada que será su relación a partir de ahora?