Mejores momentos | 16 de febrero

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya

Alya ha logrado salvar a Izzet de una muerte segura en un campo de minas. La familia Albora no tiene límites y ha usado la vida del abogado para darle una lección de terror a la viuda de Boran.

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya

La crueldad de los Albora ha cruzado todas las líneas rojas. Como castigo porque Alya intentó escapar con su hijo, el clan decidió retener a su amigo y abogado, Izzet, en mitad de un campo de minas. La escena era de puro terror: un hombre inocente rodeado de explosivos y una familia disfrutando del miedo ajeno.

Alya, desesperada y entre gritos, le ha suplicado a Kaya que sacara a su amigo de allí. Kadir, con una frialdad que pone los pelos de punta, ha guiado al abogado con un detector de metales mientras se burlaba de él: “¿Tienes frío, calvito? Venga, sígueme”. Cada paso de Izzet podía haber sido el último ante la mirada impasible de los hombres del clan.

Cuando por fin han logrado sacarlo, Izzet, en estado de shock, solo ha podido pedir que lo lleven lejos de allí. Lo más indignante ha sido cuando Kaya, con un cinismo absoluto, ha preguntado si necesitaban ayuda.

Alya, que ya no puede más con tanta maldad, les ha gritado lo que son a la cara: “¡Monstruos!”. Está harta de este comportamiento despiadado y sabe que vive rodeada de asesinos. ¿Cómo va a huir de Mardin si los Albora son capaces de jugar así con la vida de las personas?

Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: "No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare"

"Mataron a nuestro padre": Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran

Alya acaba de descubrir que el hombre con el que vivió años era un completo desconocido. En un encuentro cargado de dolor frente a la tumba de su marido, Cihan le ha contado la verdad que Boran se llevó a la tumba: su huida a Canadá fue para escapar de una venganza de sangre.

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya

Alya ha logrado salvar a Izzet de una muerte segura en un campo de minas. La familia Albora no tiene límites y ha usado la vida del abogado para darle una lección de terror a la viuda de Boran.

