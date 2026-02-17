Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 16 de febrero

"No estaba preparada para el amor": Bahar imagina qué habría pasado con Evren si no se hubiese marchado

Çagla y su mejor amiga se plantean cómo sería ahora la vida de la madre de Umay y Uras si Evren y ella hubiesen luchado por su relación.

01_Reflexion

Bajar imagina qué hubiese pasado con Evren

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Bahar está muy emocionada con su nuevo proyecto. Está deseando montar su propia clínica para ayudar a los demás y Çagla la está acompañando durante todo el proceso. Sin embargo, a pesar de la ilusión, su mejor amiga no la nota feliz del todo.

“Nos enfadamos cuando Evren se marchó, pero si se hubiese quedado con tantas rupturas y reconciliaciones, me pregunto si esa relación te habría hecho feliz o no”, le dice Çagla a Bahar invitándola a reflexionar. Ella sabe que el doctor sigue estando en su mente.

Bahar prefiere no pensar en ello y asegura que ahora está decidida a seguir con su vida, pero Çagla sigue pensando qué habría pasado si Evren no se hubiese ido. Cree que los dos merecían darse la oportunidad de ser felices juntos.

“No estaba preparada para el amor, eso fue lo que pasó”, asegura Bahar intentando convencerse a sí misma de que actuó de la mejor forma posible. ¿Volverá a reencontrarse la médica con Evren algún día?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

02_Crisis

¿Crisis matrimonial? La convivencia hace mella en la relación de Uras y Maral

01_Reflexion

"No estaba preparada para el amor": Bahar imagina qué habría pasado con Evren si no se hubiese marchado

Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”

Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”

Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran
Mejores momentos | 16 de febrero

“Mataron a nuestro padre”: Cihan revela a Alya el sangriento secreto de Boran

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya
Mejores momentos | 16 de febrero

Terror en el campo de minas: los Albora juegan con la vida de Izzet para castigar a Alya

“Tú serás el jefe de los Albora”: Ecmel ordena a Sahin que traicione a Cihan
Mejores momentos | 16 de febrero

“Tú serás el jefe de los Albora”: Ecmel ordena a Sahin que traicione a Cihan

¡Bomba en la familia Albora! Ecmel se ha cansado de esperar una libertad que no llega y ha decidido mover ficha desde la cárcel.

¿Cárcel o Mardin? El callejón sin salida de Alya tras el ultimátum de Sadakat
Mejores momentos |16 de febrero

¿Cárcel o Mardin? El callejón sin salida de Alya tras el ultimátum de Sadakat

Alya sueña con huir de Mardin y volver a su vida, pero los Albora han decidido que de allí no se mueve nadie. Lo que empezó como un trágico accidente ha terminado convirtiéndose en una jaula.

Sahin intenta acercarse a Nare, pero ella marca distancias: ¿qué esconde su extraña relación?

Sahin intenta acercarse a Nare, pero ella marca distancias: ¿qué esconde su extraña relación?

Xenia Tostado es Beatriz, la mujer de Gabriel en Sueños de libertad

Xenia Tostado es Beatriz, la mujer de Gabriel en Sueños de libertad

Marina Guerola, Entre Tierras

Marina Guerola nos habla de su personaje en Entre Tierras: "Manuela es impulsiva y apasionada"

Publicidad