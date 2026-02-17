"No estaba preparada para el amor": Bahar imagina qué habría pasado con Evren si no se hubiese marchado

Bahar está muy emocionada con su nuevo proyecto. Está deseando montar su propia clínica para ayudar a los demás y Çagla la está acompañando durante todo el proceso. Sin embargo, a pesar de la ilusión, su mejor amiga no la nota feliz del todo.

“Nos enfadamos cuando Evren se marchó, pero si se hubiese quedado con tantas rupturas y reconciliaciones, me pregunto si esa relación te habría hecho feliz o no”, le dice Çagla a Bahar invitándola a reflexionar. Ella sabe que el doctor sigue estando en su mente.

Bahar prefiere no pensar en ello y asegura que ahora está decidida a seguir con su vida, pero Çagla sigue pensando qué habría pasado si Evren no se hubiese ido. Cree que los dos merecían darse la oportunidad de ser felices juntos.

“No estaba preparada para el amor, eso fue lo que pasó”, asegura Bahar intentando convencerse a sí misma de que actuó de la mejor forma posible. ¿Volverá a reencontrarse la médica con Evren algún día?