“Quiero estar entre tus brazos”: el beso frustrado de Kaya y Zerrin que confirma su amor prohibido

A pesar del luto que rodea a la familia Albora, Kaya no ha podido aguantar más y ha ido a ver a Zerrin en secreto. Está roto por la muerte de su hermano y necesitaba refugiarse en la única persona que le da calma. “Quiero estar entre tus brazos. Estoy muy triste”, le ha confesado, dejando claro que ella es su único consuelo en este momento.

Kaya se ha acercado a ella buscando alivio, y durante unos segundos ambos han estado a punto de besarse. Pero el miedo ha podido más para Zerrin, que se ha apartado de golpe, nerviosa, mirando a su alrededor. “Ya tengo bastante miedo de que nos vea mi madre”, le ha dicho, dejando claro que no se siente segura allí. Sabe que un paso en falso podría traerles consecuencias muy graves.

Aunque Kaya solo quería verla y sentirse acompañado, Zerrin ha dejado claro que no era el lugar ni el momento. Desbordada por la presión y por el peligro que supone su relación, ha salido corriendo, dejándolo solo con su dolor.

Kaya se ha quedado allí, sin poder seguirla, cargando con la pérdida de su hermano y con la frustración de no poder vivir su amor en libertad. Lo suyo no es algo pasajero: es un amor que llevan ocultando demasiado tiempo y que, tarde o temprano, acabará trayendo problemas a los Albora.