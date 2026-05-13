Kaya pierde el control y Cihan teme lo peor: “Vas a arruinarlo todo”

Kaya ha provocado un auténtico escándalo tras enterarse de que Zerrin ha aceptado casarse con Sedat. Fuera de sí, se ha presentado en el lugar y ha roto todos los cristales del coche de su rival, dejando claro que no piensa quedarse de brazos cruzados mientras la mujer que quiere se casa con otro hombre.

Tras esto, Cihan ha decidido encerrarse con su hermano en su habitación para intentar que entre en razón. “Déjate de numeritos de una vez”, le ha pedido, harto de que Kaya actúe por impulsos. En un momento de mucha tensión, Cihan le ha pedido la pistola y le ha recordado que, aunque él mismo estaría dispuesto a apretar el gatillo por su hermano, la muerte de Sedat no traería a Zerrin de vuelta.

Con la familia rota y el peligro de Ecmel acechando desde la cárcel, el líder de los Albora ha sido muy claro con su hermano: necesita que se quede con ellos y deje de dar problemas antes de que la guerra acabe con todos.