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Sadakat sorprende a Alya y Cihan juntos en la cama y su reacción lo dice todo

En tierra lejana

La tensión estalla cuando Sadakat irrumpe y humilla a Alya tras descubrirla con Cihan enfermo

Un inesperado momento en la habitación desata un nuevo enfrentamiento familiar cuando Sadakat descubre a Alya junto a Cihan y reacciona con dureza, aumentando la tensión entre ambas.

La matriarca sorprende a Alya compartiendo cama con Cihan mientras él se recupera de la fiebre, provocando una escena cargada de reproches y desprecio hacia su nuera.

A pesar de que Cihan defiende la presencia de la doctora, Sadakat intensifica su rechazo con comentarios hirientes, llegando incluso a burlarse del regalo que él le ha hecho a Alya.

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