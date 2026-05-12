La tensión estalla cuando Sadakat irrumpe y humilla a Alya tras descubrirla con Cihan enfermo

La matriarca sorprende a Alya compartiendo cama con Cihan mientras él se recupera de la fiebre, provocando una escena cargada de reproches y desprecio hacia su nuera.

A pesar de que Cihan defiende la presencia de la doctora, Sadakat intensifica su rechazo con comentarios hirientes, llegando incluso a burlarse del regalo que él le ha hecho a Alya.