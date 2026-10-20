En tierra lejana | 19 de octubre
Kaya logra escapar de los gendarmes, pero queda solo y sin poder ver en mitad del campo
Consciente de que Kaya no puede ver, Hassan ha hecho todo lo posible para ayudarle a escapar y ha terminado quedándose atrás para que su sobrino pueda ponerse a salvo.
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“Tienes que sacar a Kaya de ahí sin que nadie lo vea”, le ha pedido Cihan a su tío Hassan. El hermano de Sadakat no ha dudado en ayudarlo. Kaya ha conseguido pasar al otro lado de un muro y Hassan le ha indicado hacia dónde debía correr: “Ve a la derecha y corre. ¡Deprisa, hijo!”.
Kaya ha obedecido, pero no sabía hacia dónde estaba yendo ni qué podía encontrarse en su camino. Mientras tanto, los gendarmes han llegado hasta Hassan y le han dado el alto. “¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Retroceda!”, le han ordenado.
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Él no ha querido delatar a su sobrino y ha asegurado que estaba solo: “Soy inocente. No hay nadie más”. Los gendarmes se lo han llevado detenido como fugitivo, mientras Kaya ha conseguido alejarse sin saber dónde está ni cuánto tiempo podrá aguantar en su estado. ¿Quién lo encontrará antes de que sea demasiado tarde?
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