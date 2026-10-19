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Capítulo 671 de Sueños de libertad; 19 de octubre: Gabriel obliga a Begoña a que Beatriz se quede en la casa

Tras lo sucedido con Beatriz, Begoña quiere echarla de la casa, pero Gabriel le presiona para que le deje quedarse por lo menos hasta que dé a luz.

Gabriel

Capítulo 671 de Sueños de libertad; 19 de octubre: Gabriel obliga a Begoña a que Beatriz se quede en la casa

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Gabriel ha obligado a Begoña a permitir a Beatriz quedarse en su casa hasta que dé a luz. Tras el malentendido que ha habido con la niñera, Begoña quería que se fuera de allí, pero Gabriel no iba a permitirlo.

Una vez más, Gabriel ha manipulado a Begoña para que le permita quedarse a Beatriz, aunque ya nunca le trate como una amiga. Lo que la enfermera no sabe es que el bebé que espera Beatriz es de Gabriel... ¡por eso quiere que se quede en la casa!

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy:

  • Gabriel quiere que Beatriz se quede en la casa hasta que dé a luz al bebé; y le obliga a Begoña a que acepte tenerla allí todo este tiempo. Aunque ella prefería que se marchara ya, no confía en ella...
  • En la fábrica, Gabriel le encarga a Marta ser la responsable de crear el nuevo emblema de Brossard España. Ella, de primeras, intenta quejarse, pero él le amenaza con que tienen que llevarse bien o hablará con Hugo Brossard.
  • Valentina y Andrés fijan su fecha de boda y preparan los primeros invitados... ¡Y ha llegado el primer desencuentro! Andrés pretende invitar a Gabriel y Begoña, pero a su prometida no le sienta nada bien: ¿cómo va a ir Begoña a la boda?
  • Por su parte, Begoña le comunica a Beatriz que puede seguir quedándose en su casa, pero que su relación será estrictamente profesional. ¡No volverá a confiar en ella! La niñera ha jurado que se vengará de ella por tratarle así.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

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