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En tierra lejana | 13 de octubre

“Jamás te querré”: Zerrin pierde la paciencia con Demir y acaba golpeándole con un jarrón

Zerrin ha llegado al límite con Demir. Después de escucharle hablar con desprecio de la situación de Kaya y asegurarle que algún día le querrá, ha cogido un jarrón y le ha golpeado en la cabeza.

“Jamás te querré”: Zerrin pierde la paciencia con Demir y acaba golpeándole con un jarrón

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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“No ibas a hacerle daño a Kaya. Por si lo has olvidado, me hiciste una promesa”, le ha reprochado Zerrin. Demir no ha mostrado ningún arrepentimiento por lo ocurrido y, de hecho, se ha mostrado satisfecho al saber que Kaya se ha quedado ciego. “¿No es maravilloso?”, le ha dicho.

Zerrin no podía creer lo que estaba escuchando. Le ha deseado que la vida le devuelva todo el daño que ha causado, pero Demir ha seguido hablando de sus sentimientos por ella. “Ya no puedo vivir sin ti, Zerrin. Entiéndeme”, le ha confesado.

Ella le ha recordado entonces que él decía que su corazón es de Şeyda y que nunca ha sentido nada por él. “Y jamás lo haré”, le ha dejado claro. Demir, sin embargo, se ha negado a aceptar sus palabras y le ha asegurado que algún día ella también le querrá.

Cansada de escucharle, Zerrin ha cogido un jarrón y le ha dado un golpe en la cabeza. Después, se ha marchado. Una vez más, ha dejado claro que no corresponde a sus sentimientos y que no está dispuesta a perdonar lo que le ha hecho a Kaya.

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