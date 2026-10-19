"Ya me cobraré tanta humillación": Beatriz jura vengarse de Begoña por haber roto su amistad

Begoña ha sido presionada por Gabriel para que le permita a Beatriz quedarse hasta que dé a luz.

Su marido le ha manipulado una vez más para que Begoña acepte que se quede la niñera, ya que tiene un embarazo de riesgo.

Así se lo ha comunicado a Beatriz, que podrá quedarse en su casa hasta que pase el parto. Beatriz le ha agradecido mucho el gesto, pero Begoña, muy fría, no le ha dado pie a una reconciliación: "No lo hago porque esté contenta contigo, sino por tu embarazo de riesgo".

La enfermera le ha dejado claro que jamás volverá a confiar en ella, su relación será "puramente profesional", ya que, tras lo que ha hecho, no confía en ella.

Begoña sigue sin creerse que fuera capaz de recomponer la carta que le escribió a Andrés de la basura, y además, ir a entregársela a él personalmente. ¡Era algo íntimo!

Cuando Begoña se ha ido, Beatriz, cambiando el semblante, la ha maldecido: "Maldita engreída".

Y, ha jurado que en algún momento le devolverá cómo le está tratando y tanta humillación.

¿Qué tendrá pensado hacerle?