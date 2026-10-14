La brutal pelea entre Nare y Ecmel casi acaba a golpes: Fidan se interpone para protegerla

Nare ha acusado a Ecmel de ser responsable de lo ocurrido y le ha reprochado haber utilizado a su hijo. “¿Qué clase de persona eres?”, le ha preguntado.

Tal y como ha explicado la joven, Ecmel habría fingido una conversación con Demir sobre un cargamento para que Sahin la escuchara. Él pretendía denunciarles, pero terminó denunciando a sus hermanos porque el cargamento de droga era el suyo. “¡Le ha tendido una trampa a su propio hijo!”, ha denunciado.

Pero la situación ha dado un giro todavía más dramático cuando Nare ha contado las consecuencias de todo lo ocurrido. La furgoneta ha explotado, ha muerto gente y Kaya ha quedado ciego.

Lejos de mostrar preocupación por Kaya, Ecmel ha llegado a decir que “se lo merece”. Nare no ha podido contenerse y ambos han terminado enfrentándose a gritos, hasta el punto de estar a punto de llegar a las manos.

Cuando el patriarca ha intentado acercarse a su nuera para pegarle, Fidan se ha puesto en medio para protegerla. “Jamás le levantes la mano a una mujer. ¿Entendido? Si lo haces, te las verás conmigo”, le ha advertido.