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El secreto | Capítulo 7

Serhat recuerda ante Zeynep cómo su padre abandonó a su familia: “Nunca volví a escuchar su voz”

Serhat se ha encontrado con Zeynep en la cocina después de que Berrak intentara acercarse a él durante la noche. La joven le ha animado a contarles la verdad a sus hijas y el empresario ha recordado entonces una de las heridas más dolorosas de su infancia.

Serhat recuerda ante Zeynep cómo su padre abandonó a su familia: “Nunca volví a escuchar su voz”

Serhat recuerda ante Zeynep cómo su padre abandonó a su familia: “Nunca volví a escuchar su voz”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat ha bajado a la cocina sin poder dormir y allí se ha encontrado con Zeynep. Al preguntarle qué había ocurrido, le ha contado que Berrak había ido hasta su habitación y que, después de rechazarla, había preferido marcharse.

La conversación ha llevado a Zeynep a hablar de las hijas de Serhat. La joven le ha animado a explicarles toda la verdad sobre su matrimonio, aunque sabe que las niñas sufrirán al descubrir lo ocurrido. “Mientras ellas no sepan la verdad, esa mujer seguirá viviendo aquí como la reina de la casa”, le ha dicho.

Serhat ha reconocido que no será fácil para sus hijas aceptar la situación. Zeynep le ha recordado entonces que él puede estar a su lado y consolarlas cuando sepan la verdad, aunque el dolor no desaparezca.

Las palabras de Zeynep han llevado a Serhat a recordar su infancia. El empresario ha contado que un día se despertó y descubrió que su padre se había marchado. Su madre pensó que había ido a trabajar, pero las horas pasaron y nadie conseguía localizarlo.

Después descubrieron que la empresa había quebrado y que su padre había vaciado las cuentas antes de escapar con su secretaria. “Nunca volví a escuchar la voz de mi padre”, ha confesado.

El empresario también ha reconocido que conoce muy bien lo que significa sentir vergüenza por las decisiones de un padre. Ella, sin embargo, ha querido dejarle claro que su situación con sus hijas es diferente: “Eres muy buen padre. Siempre que haces algo, piensas en el bienestar de tus hijas”.

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Antena 3 » Series » El Secreto

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