En tierra lejana | 19 de octubre
“¿Vais a guardar silencio?”: Alya se enfrenta al pueblo para defender a Cihan
Alya ha acudido a la plaza del pueblo para hablar con los vecinos y defender a Cihan y a su familia. La doctora no ha dudado en cuestionar públicamente la versión de Ecmel y ha pedido a quienes conocen la verdad que no guarden silencio ante lo ocurrido.
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Alya ha comenzado recordando el disparo que ha recibido Sadakat durante el ataque a la mansión. “Yo sé que los Albora no dispararían a una mujer jamás. Nunca alzarían su mano ni apuntarían con un arma a una mujer”, ha afirmado ante todos.
Después ha señalado la contradicción que existe detrás de las acusaciones contra Cihan. Los vecinos habían acudido a la mansión para pedir explicaciones a los Albora después de que los acusaran de haber disparado contra los gendarmes. Sin embargo, Alya les ha hecho una pregunta: “¿De verdad creéis que Cihan abriría fuego contra ellos?”.
Su discurso ha ido todavía más lejos. Ha recordado que el complot contra Cihan terminará saliendo a la luz ante un juez y ha preguntado a los vecinos qué harán cuando llegue ese momento: “¿Vais a guardar silencio sabiendo lo que ha pasado? ¿O vais a confesar la verdad?”.
Algunos de los presentes han terminado posicionándose a favor de Alya. Una mujer ha asegurado que contará la verdad ante el juez y ha recordado que la doctora la ayudó cuando dio a luz: “Vino a la montaña cuando yo estaba dando a luz. Ella nos salvó a mi hijo y a mí. No podemos darle la espalda a su familia”.
Alya ha conseguido así que el pueblo empiece a cuestionar la versión que pesa sobre Cihan. Ahora queda por ver cuántos de ellos estarán dispuestos a contar ante el juez lo que ocurrió.
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