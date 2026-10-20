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En tierra lejana | 19 de octubre

“Ya no tienes madre”: Sadakat repudia a Nare y la culpa de que sus hermanos sean fugitivos

Sadakat ha cargado contra Nare por mantenerse al lado de Sahin después de que sus hermanos hayan terminado como fugitivos. ¿Podrán reconciliarse madre e hija?

Sadakat repudia a Nare y la culpa de que sus hermanos sean fugitivos

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Nare ha intentado hablar con su madre, pero Sadakat no ha querido escucharla. “Te estoy diciendo que tú ya no tienes madre. No he dado a luz a una hija como tú, Nare. No volverás a pisar esta casa nunca”, le ha dicho.

Sadakat está convencida de que Sahin es responsable de la situación en la que se encuentra su familia. “Cihan y Kaya, tus hermanos, ahora son fugitivos. Por culpa de Sahin”, le ha reprochado. También le ha recordado el ataque a la mansión: “Han venido hasta nuestra casa y nos han disparado”.

Nare, sin embargo, sabe que las cosas no han sucedido así. Su marido ha terminado cayendo en la trampa de Ecmel y ahora sus hermanos están pagando las consecuencias de una situación que él no ha provocado como Sadakat cree.

Pero la matriarca no ha atendido a razones y ha terminado rompiendo con su hija: “Ya no significas nada para mí”. Nare ha tenido que escuchar cómo su madre la apartaba de la familia mientras intentaba mantener la calma.

Sadakat está convencida de que Nare ha elegido el lado equivocado. Ella, en cambio, sabe lo que ha ocurrido y que detrás de todo está Ecmel. ¿Qué pasará ahora entre Sadakat y Nare?

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