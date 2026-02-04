Los actores de Fidan y Nadim en En tierra lejana ya interpretaron a los villanos Mezide y Tayyar en Una nueva vida

En tierra lejana es la nueva ficción turca que promete engancharnos con cada capítulo, una serie marcada por una historia de amor, destino y segundas oportunidades.

Entre la cantidad de personajes que protagonizan En tierra lejana podemos destacar a dos de ellos: Fidan y Nadim. Ella es una mujer no olvida el pasado y que tiene mucho poder dentro del clan Albora, él es un hombre dispuesto a convertir la vida de los Albora en un infierno.

Interpretados por İlkay Kayku y Nazmi Kirik respectivamente, estos actores están enfrentados en En tierra lejana, pero lo más sorprendente es que han formado una pareja televisiva que tenemos muy reciente: ¡fueron Mezide y Tayyar en Una nueva vida!

Así es, ambos formaron un matrimonio que dio mucho de qué hablar en Una nueva vida, dispuestos a acabar con los Korhan por todos los daños que sufrieron en el pasado.

Esta casualidad puede haber sido pasada por alto ya que İlkay Kayku, para interpretar a Mezide, llevaba un burka que le tapa casi todo el rostro, por lo que reconocerla podría haber sido una tarea complicada.

Primero matrimonio y ahora enemigos, la presencia de İlkay Kayku y Nazmi Kirik como Fidan y Nadim promete una trama llena de tensión y rivalidades que hará que no podamos quitar el ojo de encima. Muy pronto, gran estreno de En tierra lejana en Antena 3. ¡No te lo pierdas!