¿Los reconoces?
Los actores de Fidan y Nadim en En tierra lejana ya interpretaron a los villanos Mezide y Tayyar en Una nueva vida
La nueva ficción turca enfrenta a dos actores que fueron una pareja televisiva en Una nueva vida.
En tierra lejana es la nueva ficción turca que promete engancharnos con cada capítulo, una serie marcada por una historia de amor, destino y segundas oportunidades.
Entre la cantidad de personajes que protagonizan En tierra lejana podemos destacar a dos de ellos: Fidan y Nadim. Ella es una mujer no olvida el pasado y que tiene mucho poder dentro del clan Albora, él es un hombre dispuesto a convertir la vida de los Albora en un infierno.
Interpretados por İlkay Kayku y Nazmi Kirik respectivamente, estos actores están enfrentados en En tierra lejana, pero lo más sorprendente es que han formado una pareja televisiva que tenemos muy reciente: ¡fueron Mezide y Tayyar en Una nueva vida!
Así es, ambos formaron un matrimonio que dio mucho de qué hablar en Una nueva vida, dispuestos a acabar con los Korhan por todos los daños que sufrieron en el pasado.
Esta casualidad puede haber sido pasada por alto ya que İlkay Kayku, para interpretar a Mezide, llevaba un burka que le tapa casi todo el rostro, por lo que reconocerla podría haber sido una tarea complicada.
Primero matrimonio y ahora enemigos, la presencia de İlkay Kayku y Nazmi Kirik como Fidan y Nadim promete una trama llena de tensión y rivalidades que hará que no podamos quitar el ojo de encima. Muy pronto, gran estreno de En tierra lejana en Antena 3. ¡No te lo pierdas!
