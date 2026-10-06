Kadir se arma de valor y tantea a Pakize: “Hay algo entre nosotros”

Kadir no ha podido ocultar su preocupación por Cihan. El empresario está dispuesto a someterse al trasplante para salvar a Boran, pero el riesgo de la operación le preocupa cada vez más.

“No estoy tranquilo, Pakize. No puedo quedarme quieto, pero no sé qué hacer”, le ha confesado. Kadir incluso ha lamentado no ser compatible para poder evitar que Cihan tenga que jugarse la vida con la operación.

La conversación ha llevado a Kadir a hablar de su historia. Ha recordado que es huérfano y que Cihan es como un hermano para él. “Mi primer recuerdo es junto a Cihan. Un hermano de toda la vida. Es mi hogar, es todo lo que tengo yo”, le ha explicado.

Ella le ha recordado que la familia Albora también lo considera uno más. Pero Kadir tenía algo más que decirle y, después de darle varias vueltas, se ha atrevido a hablar de los dos. “Sé que es una locura, pero… ¿y si hacemos un experimento social?”, le ha planteado.

Pakize no entendía qué quería decir y Kadir ha intentado explicarse. Según él, en la familia Albora no existen los amores felices y todos terminan sufriendo de una manera u otra. “Y si no lo consiguen, luego acaban peor. Vamos, andan como almas en pena. Ni una sonrisa”, ha dicho.

Kadir ha utilizado entonces esa situación como excusa para acercarse a Pakize. “Por eso siento que tú y yo… que hay algo entre nosotros, ¿verdad?”, le ha preguntado.

El joven ha terminado reconociendo que nota que existe algo especial entre ellos y le ha propuesto que hagan algo al respecto. Incluso ha llegado a decir que podrían convertirse en un ejemplo para los demás.

Sin embargo, justo cuando parecía que iba a dar el paso, la abuela de Pakize ha aparecido para mandarla a dormir. Ella ha tenido que despedirse y marcharse con su abuela, dejando en el aire esa conversación que podría haber cambiado su relación.