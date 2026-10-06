Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 5 de octubre

Kadir se arma de valor y tantea a Pakize: “Hay algo entre nosotros”

El guardaespaldas de Cihan reconoce que siente algo por Pakize y trata de convencerla de que deberían darse una oportunidad, pero la abuela de ella interrumpe el momento.

Kadir se arma de valor y tantea a Pakize: “Hay algo entre nosotros”

Kadir se arma de valor y tantea a Pakize: “Hay algo entre nosotros”

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Kadir no ha podido ocultar su preocupación por Cihan. El empresario está dispuesto a someterse al trasplante para salvar a Boran, pero el riesgo de la operación le preocupa cada vez más.

“No estoy tranquilo, Pakize. No puedo quedarme quieto, pero no sé qué hacer”, le ha confesado. Kadir incluso ha lamentado no ser compatible para poder evitar que Cihan tenga que jugarse la vida con la operación.

La conversación ha llevado a Kadir a hablar de su historia. Ha recordado que es huérfano y que Cihan es como un hermano para él. “Mi primer recuerdo es junto a Cihan. Un hermano de toda la vida. Es mi hogar, es todo lo que tengo yo”, le ha explicado.

Ella le ha recordado que la familia Albora también lo considera uno más. Pero Kadir tenía algo más que decirle y, después de darle varias vueltas, se ha atrevido a hablar de los dos. “Sé que es una locura, pero… ¿y si hacemos un experimento social?”, le ha planteado.

Pakize no entendía qué quería decir y Kadir ha intentado explicarse. Según él, en la familia Albora no existen los amores felices y todos terminan sufriendo de una manera u otra. “Y si no lo consiguen, luego acaban peor. Vamos, andan como almas en pena. Ni una sonrisa”, ha dicho.

Kadir ha utilizado entonces esa situación como excusa para acercarse a Pakize. “Por eso siento que tú y yo… que hay algo entre nosotros, ¿verdad?”, le ha preguntado.

El joven ha terminado reconociendo que nota que existe algo especial entre ellos y le ha propuesto que hagan algo al respecto. Incluso ha llegado a decir que podrían convertirse en un ejemplo para los demás.

Sin embargo, justo cuando parecía que iba a dar el paso, la abuela de Pakize ha aparecido para mandarla a dormir. Ella ha tenido que despedirse y marcharse con su abuela, dejando en el aire esa conversación que podría haber cambiado su relación.

Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro

Sadakat podría ir a la cárcel y Zerrin recibe una amenaza que pone su vida en peligro

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Zerrin abraza a Demir creyendo que es Kaya y él estalla de celos: “Serás solo mía”

Zerrin abraza a Demir creyendo que es Kaya y él estalla de celos: “Serás solo mía”

Kadir se arma de valor y tantea a Pakize: “Hay algo entre nosotros”

Kadir se arma de valor y tantea a Pakize: “Hay algo entre nosotros”

“¿Ahora sí me quieres?”: Alya se enfrenta a Sadakat cuando le impide salir de la mansión

“¿Ahora sí me quieres?”: Alya se enfrenta a Sadakat cuando le impide salir de la mansión

“¿Te da igual lo que me pase?”: Alya se marcha con su hijo al ver que Cihan está dispuesto a morir
En tierra lejana | 5 de octubre

“¿Te da igual lo que me pase?”: Alya se va de casa con su hijo al ver que Cihan está dispuesto a morir

¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada
Tour

¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en la fábrica tras la llamada de Pablo Salazar
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en Toledo tras la llamada de Pablo Salazar

El padre de Mabel y Salva llama al francés preocupado por lasituación de la empresa.

La conversación secreta de Cihan y Berrak que cambia por completo la historia
El secreto | Capítulo 5

La conversación secreta de Cihan y Berrak que cambia por completo la historia

Cihan sabía desde el principio el secreto de Berrak y ha estado haciendo todo lo posible para ocultárselo a su hermano. Ahora, una conversación entre ambos deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar para que Serhat no descubra la verdad.

Capítulo 662 de Sueños de libertad; 5 de octubre: Begoña da la cara por Valentina tras caer en la trampa de Gabriel

Capítulo 662 de Sueños de libertad; 5 de octubre: Begoña da la cara por Valentina tras caer en la trampa de Gabriel

La confesión que deja a Valentina sin palabras: Begoña sigue enamorada de Andrés

La confesión que deja a Valentina sin palabras: Begoña sigue enamorada de Andrés

¡Lo ve todo! Marta, en shock, pilla a Fina y Bianca... ¡besándose!

¡Lo ve todo! Marta, en shock, pilla a Fina y a Bianca... ¡besándose!

Publicidad