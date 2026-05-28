Sedat atropella a Kadir tras un tenso enfrentamiento con Kaya

Sedat y sus hombres estaban esperándolos a mitad de la carretera para cortarles el paso. Enseguida se ha montado un careo de lo más tenso con las pistolas apuntándose entre ellos. Sedat, lleno de rabia por la muerte de su padre, ha empezado a gritar: "¿Me las vas a pagar una a una por haber matado a mi padre?". Kadir ha intentado calmar las aguas pidiendo a todos que pensaran en sus familias y bajaran las armas porque la cosa iba a terminar muy mal.

Tras avisar de que esto no había terminado, Sedat ha perdido el control del todo. Se ha subido a su coche y ha acelerado a fondo para atropellar a Kaya. Al verlo, Kadir ha reaccionado rápido y le ha dado un empujón para salvarle la vida, siendo él quien ha recibido todo el golpe.

Justo en ese momento, Cihan ha llamado por teléfono para saber qué pasaba. Al enterarse de lo ocurrido, el jefe del clan se ha quedado helado. Kadir, casi sin fuerzas, ha aprovechado para pedirle perdón al jefe del clan por haberle ocultado que sabía perfectamente dónde se escondían Kaya y Zerrin. Cihan, muy afectado, le ha dicho que esté tranquilo y que le perdona todo. Por suerte, Kadir logrará sobrevivir a este terrible ataque.

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