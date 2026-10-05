Beatriz revela a Gabriel la traición de Begoña y consigue ganar tiempo para quedarse más tiempo con él

Tras la fuerte discusión con Miranda, Gabriel ya sabe que hay un topo en la empresa que le ha pasado información a su primo Andrés.

El director de la fábrica comparte sus sospechas con Beatriz: le dice que cree que quien le ha traicionado es Valentina.

Sin embargo, se queda en shock cuando Beatriz le confiesa que no es Valentina el topo sino… ¡Begoña!

La joven le cuenta que escuchó una conversación entre ambos donde lo escuchó todo.

Beatriz le dice que tiene que seguir a su lado porque le viene tener una aliada: “Tienes demasiados enemigos, me necesitas”, le dice consiguiendo ganar tiempo y que Gabriel acepte a que se quede un poco más quedarse en su casa.

Aunque el empresario se lo deja claro: cuando la tripa se le empiece a notar, deberá marcharse a Madrid.