Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Pedro Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre

Capítulo 662

Beatriz revela a Gabriel la traición de Begoña y consigue ganar tiempo para quedarse más tiempo con él

La joven le cuenta que escuchó a Andrés y a su mujer hablando sobre eso.

Beatriz revela a Gabriel la traición de Begoña y consigue ganar tiempo para quedarse más tiempo con él

Beatriz revela a Gabriel la traición de Begoña y consigue ganar tiempo para quedarse más tiempo con él

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

Tras la fuerte discusión con Miranda, Gabriel ya sabe que hay un topo en la empresa que le ha pasado información a su primo Andrés.

El director de la fábrica comparte sus sospechas con Beatriz: le dice que cree que quien le ha traicionado es Valentina.

Sin embargo, se queda en shock cuando Beatriz le confiesa que no es Valentina el topo sino… ¡Begoña!

La joven le cuenta que escuchó una conversación entre ambos donde lo escuchó todo.

Beatriz le dice que tiene que seguir a su lado porque le viene tener una aliada: “Tienes demasiados enemigos, me necesitas”, le dice consiguiendo ganar tiempo y que Gabriel acepte a que se quede un poco más quedarse en su casa.

Aunque el empresario se lo deja claro: cuando la tripa se le empiece a notar, deberá marcharse a Madrid.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada

¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en la fábrica tras la llamada de Pablo Salazar

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en Toledo tras la llamada de Pablo Salazar

La conversación secreta de Cihan y Berrak que cambia por completo la historia

La conversación secreta de Cihan y Berrak que cambia por completo la historia

Capítulo 662 de Sueños de libertad; 5 de octubre: Begoña da la cara por Valentina tras caer en la trampa de Gabriel
Resumen

Capítulo 662 de Sueños de libertad; 5 de octubre: Begoña da la cara por Valentina tras caer en la trampa de Gabriel

La confesión que deja a Valentina sin palabras: Begoña sigue enamorada de Andrés
Capítulo 662

La confesión que deja a Valentina sin palabras: Begoña sigue enamorada de Andrés

¡Lo ve todo! Marta, en shock, pilla a Fina y Bianca... ¡besándose!
Capítulo 662

¡Lo ve todo! Marta, en shock, pilla a Fina y a Bianca... ¡besándose!

La argentina se lanza a besar, de nuevo, a la fotógrafa y la De la Reina es testigo de todo.

Beatriz revela a Gabriel la traición de Begoña y consigue ganar tiempo para quedarse más tiempo con él
Capítulo 662

Beatriz revela a Gabriel la traición de Begoña y consigue ganar tiempo para quedarse más tiempo con él

La joven le cuenta que escuchó a Andrés y a su mujer hablando sobre eso.

“No pienso pasar por el aro”: Gabriel rompe su acuerdo con Miranda al descubrir el chantaje de los De la Reina

“No pienso pasar por el aro”: Gabriel rompe su acuerdo con Miranda al descubrir el chantaje de los De la Reina

“Yo no soy tu criada”: el explosivo reencuentro entre Berrak y Zeynep tras su regreso a casa

“Yo no soy tu criada”: el explosivo reencuentro entre Berrak y Zeynep tras su regreso a casa

Cihan se enfrenta a toda la familia para impedir que Alya salve a Boran

Esta noche, en En tierra lejana: Cihan se enfrenta a toda la familia para impedir que Alya salve a Boran

Publicidad