En tierra lejana | 5 de octubre
“¿Ahora sí me quieres?”: Alya se enfrenta a Sadakat cuando le impide salir de la mansión
La madre de Cihan le exige a Alya que se quede en la mansión después de descubrir el riesgo de la operación y le pide que convenza a su hijo para que no se someta al trasplante.
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Alya ha decidido marcharse de la mansión con su niño después de que Cihan insistiera en convertirse en el donante de Boran pese al riesgo que supone la operación. Pero cuando Sadakat ha descubierto que su hijo puede no sobrevivir al trasplante, ha cambiado de actitud con su nuera.
La joven no ha podido ocultar su sorpresa. La madre de Cihan ha pasado de enfrentarse a ella a pedirle que se quede porque ahora necesita que ayude a convencer a su hijo.
“¿No serás tú esa mujer que me disparó para librarse de mí?" La misma que ayer me estaba echando a patadas para que me fuera de aquí. ¿Y ahora qué pasa? Como me he ofrecido como donante ya tengo valor. ¿Ahora sí me quieres?”, le ha reprochado Alya.
Tragándose su orgullo, Sadakat se ha quedado impotente al ver cómo su nuera se marchaba con su nieto. La matriarca, desesperada, le ha pedido a su hija Nare que hablara con Alya.
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Así, la situación ha dado un vuelco. La mujer, que hasta ahora había rechazado a Alya por activa y pasiva, ha terminado pidiéndole que se quede porque teme perder a Cihan. ¿Qué pasará ahora?
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