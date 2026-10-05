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Resumen

Capítulo 662 de Sueños de libertad; 5 de octubre: Begoña da la cara por Valentina tras caer en la trampa de Gabriel

La enfermera sale en defensa de la joven cuando su marido le dice que va a despedirla.

Capítulo 662 de Sueños de libertad; 5 de octubre: Begoña da la cara por Valentina tras caer en la trampa de Gabriel

Capítulo 662 de Sueños de libertad; 5 de octubre: Begoña da la cara por Valentina tras caer en la trampa de Gabriel

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Julia Zapata López
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Miranda ha ido a hablar con Gabriel y le ha exigido que readmita a Marta, Andrés y Tasio para renovar el contrato. Sin embargo, el director de la fábrica se ha negado en rotundo al chantaje y le ha echado de su despacho.

Por otro lado, Beatriz ha escuchado una conversación entre Begoña y Andrés y ha descubierto que ella era el topo.

La niñera de Juanito se lo ha contado todo a Gabriel y ha conseguido quedarse más tiempo a su lado haciéndole ver a Gabriel que debe estar a su lado para informarle de todo.

Además, Pablo ha mantenido una conversación con Josema y y su amigo le ha confesado que desde que murió su mujer hace cinco años no ha vuelto a enamorarse de ninguna mujer.

Bianca ha ido a casa de los De la Reina para enseñarles a todos el retrato de Digna y, a solas con Fina, se ha lanzado a...¡besarla Ambas no se han dado cuenta de que Marta ha sido testigo de todo.

Y Gabriel ha tendido una trampa a Begoña y ella ha confesado que fue quien pasó información a Andrés cuando Gabriel le ha confesado que iba a despedir a Valentina. La joven ha escuchado cómo Begoña admitía que sigue enamorada de Andrés.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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