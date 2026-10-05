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El secreto | Capítulo 5

La conversación secreta de Cihan y Berrak que cambia por completo la historia

Cihan sabía desde el principio el secreto de Berrak y ha estado haciendo todo lo posible para ocultárselo a su hermano. Ahora, una conversación entre ambos deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar para que Serhat no descubra la verdad.

La conversación secreta de Cihan y Berrak que cambia por completo la historia

La conversación secreta de Cihan y Berrak que cambia por completo la historia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El hermano de Serhat nos ha sorprendido a todos cuando ha llamado a Berrak por teléfono tras enterarse de que su hermano aún no sabía nada. Cihan le ha felicitado por no haberle contado la verdad a Serhat sobre lo que le había pasado: “Has hecho bien en no decírselo”.

Pero Berrak ha sido sincera con él y le ha asegurado que si no lo ha hecho había sido para protegerlo. “Lo único que quiero es recuperar mi vida de antes”, ha dicho. Aunque el empresario no piensa lo mismo: “Quítate esa idea de la cabeza, Serhat no te perdonará”.

Cuando le ha contado que le había mentido diciéndole que el número era de Metim, Berrak se ha quedado sorprendida al descubrir todos los detalles que Cihan había pensado para evitar que su hermano no se enterara de nada.

El hombre no está dispuesto a permitir que Berrak vuelva a su antigua vida y se lo ha dejado muy claro con una amenaza: “Tú también deberías porque no vas a volver a tu vida de antes, ni tampoco a esa casa. Estás acabada”.

¿Qué traman Berrak y Cihan? ¿Quién es el padre de Kader para que Cihan prefiera que su hermano no se entere?

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