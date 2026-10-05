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Capítulo 662

¡Lo ve todo! Marta, en shock, pilla a Fina y a Bianca... ¡besándose!

La argentina se lanza a besar, de nuevo, a la fotógrafa y la De la Reina es testigo de todo.

¡Lo ve todo! Marta, en shock, pilla a Fina y Bianca... ¡besándose!

¡Lo ve todo! Marta, en shock, pilla a Fina y Bianca... ¡besándose!

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Julia Zapata López
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Bianca ha ido a casa de los De la Reina a presentar el retrato de Digna y todo se han quedado impresionados y también con las fotos de la fotógrafa.

Después, a solas en la cocina de la casa grande, Bianca le ha confesado a Fina que está muy orgullosa de ella y de todo lo que está consiguiendo.

“Quiero decirte todo lo que siento por vos”, le dice la argentina mientras se empieza acerca hacia ella.

Bianca le dice que sabe que ahora no, pero que también es impulsiva y… ¡se lanza a besar a Fina!

Justo en ese momento, Marta aparece en la cocina y lo ve todo sin que ellas se de cuenta de su presencia.

Aunque, Fina se aparta rápidamente se queda muy confundida y ambas vuelven al salón como si nada mientras Marta no puede disimular su malestar. ¡Menudo momento más incómodo!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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