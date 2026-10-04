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El secreto | Capítulo 5

Zeynep señala a Cihan delante de todos y lo acusa de maltratar a Azra: "Creo a mi hermano"

Zeynep se ha enfrentado a Cihan por la denuncia falsa que le puso a su hermano cuando intentó salvar a Azra.

Zeynep señala a Cihan delante de todos y lo acusa de maltratar a Azra: "Creo a mi hermano"

Zeynep señala a Cihan delante de todos y lo acusa de maltratar a Azra: "Creo a mi hermano"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La joven no ha aguantado la situación ni un minuto más. Al ver como Cihan y Azra continuaban con su relación como si nada hubiera pasado delante de todos, Zeynep no se ha podido quedar callada y ha estallado: “Yo creo a mi hermano. Así que, si él dice que usted ha maltratado a su mujer, es la verdad”.

Sevim se ha llevado las manos a la cabeza al ver cómo Zeynep acusaba a su hijo de algo tan fuerte, pero Cihan se ha mantenido frío y calculador como siempre y ha negado todo.

Zeynep, que no soporta ver cómo Azra no se pronuncia sobre el tema, le ha preguntado para ver si confesaba delante de todos: “Por eso lloraba la otra noche, ¿verdad Azra?”. Pero ella, aterrada, ha negado todo como siempre al igual que su marido: “Jamás ha hecho algo así”

Zeynep está harta de ver cómo Cihan manipula a Azra para que no diga la verdad mientras su hermano es acusado por una agresión falsa.

Y, por si fuera poco, para deshacerse de Zeynep y poder manejar todo a su gusto sin que nadie se le interponga, Cihan le ha asegurado a su madre que “hablará con Serhat”. ¿Saldrá a la luz toda la verdad?

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