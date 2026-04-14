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En tierra lejana | 13 de abril

¡Guerra en la mansión! Cihan defiende el divorcio de Nare ante Sadakat

La matriarca de los Albora ha llamado a la doctora a su habitación para soltar una acusación muy grave, pero Cihan ha aparecido justo a tiempo para dar un golpe sobre la mesa.

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Cihan defiende el divorcio de Nare ante Sadakat

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La tensión en la mansión no deja de crecer. Sadakat ha hecho llamar a Alya a su cuarto con la intención de culparla de los problemas de su hija. "Has intentado que peque, ¿verdad?", le ha dicho, convencida de que la doctora es la que está manipulando a Narepara que deje a su marido.

Sadakat no acepta que su hija quiera divorciarse de Oskan y ha amenazado a Alya con hacerla responsable si Nare no vuelve con su esposo. Sin embargo, Alya no se ha quedado callada y le ha plantado cara preguntándole si cree que Nare no puede tomar sus propias decisiones.

La situación se ha puesto muy tensa hasta que ha aparecido Cihan. El líder del clan se ha hartado de las manipulaciones de su madre y ha confesado la verdad delante de las dos: "Cúlpame a mí. Yo le he dicho que se divorcie".

Cihan le ha parado los pies a Sadakat, pidiéndole que deje de defender al "asqueroso de Oskan" solo para fastidiar a Sahin. El enfrentamiento ha dejado a la matriarca sin palabras antes de bajar a cenar, dándose cuenta de que su hijo ya no piensa pasarle ni una más cuando se trata de su familia.

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