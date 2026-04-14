Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Este jueves

Los actores de Perdiendo el juicio nos cuentan sus anécdotas del rodaje antes del último capítulo

De escenas complicadas a momentos inesperados, el rodaje de la serie también ha estado lleno de anécdotas que sus actores no olvidarán… algunas más surrealistas que otras. ¡Te lo cuentan!

Perdiendo el juico

Publicidad

En ningún rodaje faltan los momentos inesperados, y Perdiendo el juicio no iba a ser la excepción. Sus protagonistas han querido compartir algunas de las anécdotas más divertidas, y también más desafiantes, que han vivido durante las grabaciones.

Carol Rovira, que interpreta a Daniela, recuerda con humor cómo tuvo que enfrentarse a una de las escenas más complejas desde el primer día: “Me tiré al vacío ya el primer día”, confiesa. La actriz venía directamente de vacaciones y se encontró con una secuencia exigente: “Era mucha información como actriz”. Afortunadamente, el director supo tranquilizarla: “Carol, tranquila, sé que es difícil y es el primer día”. Con el paso del rodaje, asegura, todo fue fluyendo: “Vas encontrando cosas del personaje”.

Por su parte, María León protagoniza una de las anécdotas más divertidas junto al pequeño que interpreta a su hijo en la ficción. “Federico es un trasto de verdad”, dice entre risas. En una escena, el niño se puso a llorar y la actriz no pudo evitar bromear: “No me lo puedo creer, que me he cargado al niño”. Una situación que, lejos de incomodarla, define como “muy divertida”.

Miquel Fernández también tiene su propia historia. Durante una escena al volante del Maserati de su personaje, perdió de vista al equipo de rodaje: “Ellos pasaron y se pusieron dos coches delante mío y los perdí”, recuerda. Un momento tan caótico como memorable que demuestra que, detrás de cada escena, también hay lugar para el humor.

El jueves, no te pierdas el último capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Perdiendo el juico

Los actores de Perdiendo el juicio nos cuentan sus anécdotas del rodaje antes del último capítulo

Megan Montaner

Cinco cosas sobre Megan Montaner en el set de rodaje: “Cuando tengo una escena complicada, me aíslo"

Marta reconoce la firma de Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta reconoce una fotografía firmada por Fina en un periódico mexicano

Beatriz seduce a Gabriel
Resumen

Capítulo 539 de Sueños de libertad; 14 de abril: Beatriz provoca a Gabriel con una confesión inesperada

Mabel confiesa a Valentina que está enamorada de Salva
Capítulo 539

Mabel confiesa a Valentina que está enamorada de Salva: “No quiero hacer daño a Claudia”

Begoña, rota por dentro, acepta la relación de Andrés con Valentina
Capítulo 539

Begoña, rota por dentro, acepta la relación de Andrés con Valentina: “Deseo de corazón que seáis muy felices”

El hijo de Damián le ha contado que está conociendo a una mujer de la fábrica sin saber que ella ya los había visto besarse.

Julia rompe a llorar tras leer la carta de Damián
Capítulo 539

"Mereces una vida llena de amor”: Julia rompe a llorar tras leer la carta de Damián...¿perdonará a su abuelo? 

Manuela ha leído a la pequeña la carta que su abuelo le ha escrito y no ha podido contener su emoción.

Beatriz se insinúa ante Gabriel

"No deseas a Begoña con la pasión con la que me deseas a mí": Beatriz se insinúa a Gabriel y pone en duda su matrimonio

7

¡Guerra en la mansión! Cihan defiende el divorcio de Nare ante Sadakat

El angustioso error de Seyran que termina en un abrazo con Ferit

El angustioso error de Seyran que termina en un abrazo con Ferit

Publicidad