Los actores de Perdiendo el juicio nos cuentan sus anécdotas del rodaje antes del último capítulo

En ningún rodaje faltan los momentos inesperados, y Perdiendo el juicio no iba a ser la excepción. Sus protagonistas han querido compartir algunas de las anécdotas más divertidas, y también más desafiantes, que han vivido durante las grabaciones.

Carol Rovira, que interpreta a Daniela, recuerda con humor cómo tuvo que enfrentarse a una de las escenas más complejas desde el primer día: “Me tiré al vacío ya el primer día”, confiesa. La actriz venía directamente de vacaciones y se encontró con una secuencia exigente: “Era mucha información como actriz”. Afortunadamente, el director supo tranquilizarla: “Carol, tranquila, sé que es difícil y es el primer día”. Con el paso del rodaje, asegura, todo fue fluyendo: “Vas encontrando cosas del personaje”.

Por su parte, María León protagoniza una de las anécdotas más divertidas junto al pequeño que interpreta a su hijo en la ficción. “Federico es un trasto de verdad”, dice entre risas. En una escena, el niño se puso a llorar y la actriz no pudo evitar bromear: “No me lo puedo creer, que me he cargado al niño”. Una situación que, lejos de incomodarla, define como “muy divertida”.

Miquel Fernández también tiene su propia historia. Durante una escena al volante del Maserati de su personaje, perdió de vista al equipo de rodaje: “Ellos pasaron y se pusieron dos coches delante mío y los perdí”, recuerda. Un momento tan caótico como memorable que demuestra que, detrás de cada escena, también hay lugar para el humor.

El jueves, no te pierdas el último capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.