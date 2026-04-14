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Cinco cosas sobre Megan Montaner en el set de rodaje: “Cuando tengo una escena complicada me aíslo"

La actriz nos cuenta sus rutinas, manías y curiosidades más personales en el rodaje de Entre tierras.

Megan Montaner

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Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

Megan Montaner se somete a nuestro test más personal para descubrir cómo es su día a día en el rodaje y qué hay detrás de su trabajo como María en Entre tierras.

Nada más llegar, lo tiene claro: primero, conectar con el equipo: “Después de saludar, voy directamente a procesos y hago mi terapia con el equipo de maquillaje y peluquería. Con ellos empiezo el día”.

Aunque reconoce que no es especialmente maniática, sí hay algo que hace cuando tiene escenas exigentes: “Cuando tengo alguna escena complicada o que requiere más concentración, me aíslo mucho”.

Y cuando llega el momento de grabar, los nervios aparecen… pero de una forma muy concreta: “Me agarro muy fuerte porque me entran ganas de ir al baño corriendo. Cada vez que escucho ‘motor’, digo: ya viene”, cuenta entre risas.

Para Megan, lo mejor de Entre tierras está claro: el equipo. Y si tuviera que cambiar de personaje, no lo duda: “Hubiese querido ser Juanjo Puigcorbé”. ¡Ya puedes verlo en el vídeo de arriba!

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