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En tierra lejana | 7 de abril

“Soy la esposa de Cihan Albora”: Alya se juega la vida para impedir la muerte de Zeynep

La doctora se ha jugado el cuello para salvar a la joven que su propia suegra metió en su casa.

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Alya se juega la vida para impedir la muerte de Zeynep

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La tragedia ha estado a punto de consumarse cuando la familia de la joven rechazada por los Albora ha decidido ejecutarla para limpiar su honor. Alya ha llegado al lugar por sus propios medios y no ha dudado en interponerse, suplicando que bajen la pistola.

Cihan ha llegado a la vez que el anciano y se ha encontrado a su mujer arriesgando el cuello por una desconocida. El líder del clan ha alzado la voz para desmentir que la chica fuera rechazada por falta de valor, asegurando que su honor sigue intacto.Cihan ha puesto toda su autoridad sobre la mesa para evitar que las costumbres más crueles de Mardin se cobren una nueva vida.

“Si me hacéis algo, Cihan os matará”, ha dicho Alya. La doctora ha confesado que no se moverá de allí hasta que la chica esté a salvo, ganándose el respeto de un Cihan que no podía creer la valentía de su esposa.

El padre de la joven ha insistido en que su líder no permitirá que su hija siga con vida después de lo ocurrido. Sin embargo, Cihan se ha mantenido firme y ha prometido que los Albora protegerán a la chica cueste lo que cueste. ¿Podrán Cihan y Alya salvar a la joven de su propio destino?

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