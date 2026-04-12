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El riesgo de los protagonistas de En tierra lejana para grabar sus escenas en Mardin

Al rodar escenas en mitad del campo, el equipo de En tierra lejana a veces sufre algún que otro imprevisto.

En tierra lejana

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Julián López
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Las escenas que se graban en entornos naturales dan una fuerza extra a las producciones, un toque de originalidad que los espectadores agradecen en una industria donde predominan los sets y los efectos especiales.

En tierra lejana se caracteriza precisamente por esto: la ciudad de Mardin es un personaje más, muy influyente en la historia de la serie y en las tramas de los protagonistas.

Pero el hecho de grabar en entornos naturales provoca que puedan surgir ciertos imprevistos durante el rodaje de estas escenas. El actor Ozan Akbaba, quien interpreta al implacable Cihan Albora en la ficción, ha compartido en redes sociales uno de estos momentos en los que tienen que detener el rodaje de manera fulminante.

El actor graba desde dentro del coche, que está totalmente inmovilizado en medio de un camino de tierra. El vehículo no puede avanzar porque, de la nada, ¡un enorme rebaño de ovejas ha aparecido, interrumpiendo por completo el rodaje!

El equipo se lo toma con humor, y uno de ellos se baja del coche para intentar ahuyentar a los animales para retomar la escena y seguir con las grabaciones. Estos momentos humanizan más una serie que reina la noche de los lunes y martes en Antena 3, y que puedes disfrutar antes que nadie en atresplayer.

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