En tierra lejana | 7 de abril
La bronca con Oskan pone en peligro el embarazo de Nare: ¿perderá al bebé?
Oskan, fuera de sí tras recibir una foto de su esposa conSahin, ha acorralado a Nare sin piedad. "¡No juegues conmigo!", le ha gritado, exigiendo saber si se está acostando con su primo a sus espaldas.
A pesar de que Nare ha intentado defenderse, diciendo que solo le estaba dando las gracias a Sahin por haber ayudado a Kaya, él no le ha creído. "¿Así se dan las gracias ahora? ¡A mí no me mientas!", ha respondido Oskan, obligándola a parar el coche en mitad de la nada.
Entre gritos, Oskan le ha preguntado si ese niño que espera es de él o deSahin. Ella, llorando, ha dejado bien claro que no es cierto. Nunca se ha acostado con su primo mientras estaba con él.
Con estas palabras, Oskan no solo ha herido el honor de Nare, sino que ha repudiado a su propio hijo, dejando a su mujer rota. ¿Cómo podrá Nare perdonar semejante atrocidad?
Pero lo peor estaba por llegar. Al volver a casa, Nare ha sentido un pinchazo horrible y un dolor muy fuerte que no la dejaba ni respirar. No ha podido más y se ha caído al suelo muerta de dolor. Mientras estaba allí tirada, llorando y viendo que podía perder al bebé por culpa de la bronca, la puerta se ha abierto. ¡Ha aparecido Sahin justo en ese momento!
Al verla así, Sahinha corrido a ayudarla para intentar salvar la vida del niño. ¿Llegará a tiempo al hospital o será demasiado tarde por culpa de la maldad de Oskan?
