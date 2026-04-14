Capítulo 539 de Sueños de libertad; 14 de abril: Beatriz provoca a Gabriel con una confesión inesperada

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Andrés ha confesado a Begoña que está conociendo a otra mujer! La mujer de Gabriel ha reconocido que ya lo sabía e incluso ha deseado que sean felices juntos. ¿Le habrá dolido esta dura noticia?

En otro orden de cosas, Manuela ha leído a Julia la carta que Damián le ha escrito. La pequeña no ha podido evitar romper a llorar al escuchar las palabras de la asistenta ¿podrá perdonar a sus abuelos?

Además, Miguel se ha mostrado aún más dispuesto a instalarse en el dispensario. Esta decisión ha preocupado a su hermana pequeña, que sigue intentado convencerle de lo contrario. ¿Lo conseguirá?

Mientras tanto, Mabel le ha confesado a Valentina que ella es la mujer de la que Salva está enamorado y le ha pedido que no se lo cuente a Claudia. ¡Más vale que no se entere!

Finalmente, Beatriz se ha presentado ante Gabriel vestida con el camisón de Begoña y ha tratado de seducirle recordándole lo felices que eran en México. Lo que la joven no sabe es que… ¡Pelayo ha descubierto que su verdadera identidad!

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