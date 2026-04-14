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Capítulo 539 de Sueños de libertad; 14 de abril: Beatriz provoca a Gabriel con una confesión inesperada

El director de la fábrica y la niñera han protagonizado un tenso momento en el que la joven le ha recordado que el director no está enamorado de Begoña

Beatriz seduce a Gabriel

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

¡Andrés ha confesado a Begoña que está conociendo a otra mujer! La mujer de Gabriel ha reconocido que ya lo sabía e incluso ha deseado que sean felices juntos. ¿Le habrá dolido esta dura noticia?

En otro orden de cosas, Manuela ha leído a Julia la carta que Damián le ha escrito. La pequeña no ha podido evitar romper a llorar al escuchar las palabras de la asistenta ¿podrá perdonar a sus abuelos?

Además, Miguel se ha mostrado aún más dispuesto a instalarse en el dispensario. Esta decisión ha preocupado a su hermana pequeña, que sigue intentado convencerle de lo contrario. ¿Lo conseguirá?

Mientras tanto, Mabel le ha confesado a Valentina que ella es la mujer de la que Salva está enamorado y le ha pedido que no se lo cuente a Claudia. ¡Más vale que no se entere!

Finalmente, Beatriz se ha presentado ante Gabriel vestida con el camisón de Begoña y ha tratado de seducirle recordándole lo felices que eran en México. Lo que la joven no sabe es que… ¡Pelayo ha descubierto que su verdadera identidad!

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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