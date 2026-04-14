Capítulo 539
Begoña, rota por dentro, acepta la relación de Andrés con Valentina: “Deseo de corazón que seáis muy felices”
El hijo de Damián le ha contado que está conociendo a una mujer de la fábrica sin saber que ella ya los había visto besarse.
Ahora que la relación entre Andrés y Valentina está más consolidada que nunca, el hijo de Damián ha sentido la necesidad de contarle la verdad a Begoña… ¡sin saber que ella ya lo sabía!
El joven no se ha andado con rodeos y ha confesado a su expareja que está conociendo a una mujer de la fábrica: “Quería que lo supieras por mí antes de que te enterases de otra forma”.
Y aunque Begoña ha mantenido la compostura ante estas duras palabras, ha reconocido que ya se lo había dicho Gabriel y que incluso los había visto juntos.
Sin embargo, a Andrés le preocupa que Begoña no pueda conseguir la felicidad que él ha logrado con Valentina, pero ella le ha aclarado que sus hijos la hacen muy feliz y que ellos son lo primero.
Finalmente, la joven no ha querido marcharse sin reconocer que también sabe que se trata de Valentina, a quien considera una mujer “encantadora”: “Deseo de corazón que seáis muy felices, si vosotros lo sois, yo también”.
¿Está siendo Begoña sincera con Andrés o está ocultando el dolor que siente al ver al amor de su vida ser feliz con otra mujer?
