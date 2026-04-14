Capítulo 539

Begoña, rota por dentro, acepta la relación de Andrés con Valentina: “Deseo de corazón que seáis muy felices”

El hijo de Damián le ha contado que está conociendo a una mujer de la fábrica sin saber que ella ya los había visto besarse.

Begoña, rota por dentro, acepta la relación de Andrés con Valentina

Ahora que la relación entre Andrés y Valentina está más consolidada que nunca, el hijo de Damián ha sentido la necesidad de contarle la verdad a Begoña… ¡sin saber que ella ya lo sabía!

El joven no se ha andado con rodeos y ha confesado a su expareja que está conociendo a una mujer de la fábrica: “Quería que lo supieras por mí antes de que te enterases de otra forma”.

Y aunque Begoña ha mantenido la compostura ante estas duras palabras, ha reconocido que ya se lo había dicho Gabriel y que incluso los había visto juntos.

Sin embargo, a Andrés le preocupa que Begoña no pueda conseguir la felicidad que él ha logrado con Valentina, pero ella le ha aclarado que sus hijos la hacen muy feliz y que ellos son lo primero.

Finalmente, la joven no ha querido marcharse sin reconocer que también sabe que se trata de Valentina, a quien considera una mujer “encantadora”: “Deseo de corazón que seáis muy felices, si vosotros lo sois, yo también”.

¿Está siendo Begoña sincera con Andrés o está ocultando el dolor que siente al ver al amor de su vida ser feliz con otra mujer?

Begoña, rota por dentro, acepta la relación de Andrés con Valentina

Begoña, rota por dentro, acepta la relación de Andrés con Valentina: “Deseo de corazón que seáis muy felices”

