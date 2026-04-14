La última voluntad de Boran cae en las manos equivocadas, ¿conseguirá Mine echar a Alya de la mansión?

Esta noche en En tierra lejana, Mine da un paso que lo cambia todo. Aprovecha que Cihan está dormido y coge el pendrive de su chaqueta. La curiosidad puede más que ella y decide verlo.

La sorpresa es mayúscula cuando en la pantalla aparece Boran, con un vídeo grabado poco antes de morir: “Si estás viendo este vídeo, es que ya no estoy vivo”. Mine se queda en shock al descubrir la verdad que todos en la mansión han estado ocultando: la última y desgarradora voluntad del marido de Alya.

Pero lejos de asustarse, Mine lo tiene claro: Alyatambién tiene que saberlo. Sabe que esta confesión es la bomba definitiva para que la viuda de Boran se marche de la casa para siempre. ¿Qué consecuencias tendrá esta traición? ¿Logrará Mine que Alya descubra la verdad antes de que Cihan pueda impedirlo?

No te pierdas el capitulazo de esta noche a las 23:00 h en Antena 3. ¡Y recuerda que ya lo tienes disponible en atresplayer!