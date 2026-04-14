Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | En tierra lejana

La última voluntad de Boran cae en las manos equivocadas, ¿conseguirá Mine echar a Alya de la mansión?

Mine sabe que, si esa confesión llega a manos de la viuda de Boran, nada volverá a ser igual en la casa. Esta noche, ¡capitulazo imperdible en Antena 3!

vlcsnap-2026-04-07-18h04m50s553

La última voluntad de Boran cae en las manos equivocadas

Publicidad

Esta noche en En tierra lejana, Mine da un paso que lo cambia todo. Aprovecha que Cihan está dormido y coge el pendrive de su chaqueta. La curiosidad puede más que ella y decide verlo.

La sorpresa es mayúscula cuando en la pantalla aparece Boran, con un vídeo grabado poco antes de morir: “Si estás viendo este vídeo, es que ya no estoy vivo”. Mine se queda en shock al descubrir la verdad que todos en la mansión han estado ocultando: la última y desgarradora voluntad del marido de Alya.

Pero lejos de asustarse, Mine lo tiene claro: Alyatambién tiene que saberlo. Sabe que esta confesión es la bomba definitiva para que la viuda de Boran se marche de la casa para siempre. ¿Qué consecuencias tendrá esta traición? ¿Logrará Mine que Alya descubra la verdad antes de que Cihan pueda impedirlo?

No te pierdas el capitulazo de esta noche a las 23:00 h en Antena 3. ¡Y recuerda que ya lo tienes disponible en atresplayer!

1

Kaya entra en prisión mientras la familia de Sedat promete hacer pagar a los Albora

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

vlcsnap-2026-04-07-18h04m50s553

La última voluntad de Boran cae en las manos equivocadas, ¿conseguirá Mine echar a Alya de la mansión?

5

Alya pone a Cihan contra las cuerdas tras pillarlo en una actitud sospechosa con Mine

6

Mine revela el motivo oculto por el que jamás traicionará a Cihan ante Alya

4
En tierra lejana | 13 de abril

“Lo hago porque te quiero”: Sadakat utiliza el juego sucio de Özkan para pisotear el honor de su hija

3
En tierra lejana | 13 de abril

El golpe más bajo: Özkan cruza todos los límites y culpa a Nare de haber abortado

2
En tierra lejana | 13 de abril

“¡Come del suelo!”: la humillación de Ecmel a Kaya termina en una brutal pelea

Tras ser humillado delante de todos, el joven Albora se ha tomado la justicia por su mano para defender sus sentimientos por su prima.

1
En tierra lejana | 13 de abril

“¡Asesino!”: Sahin pierde los papeles y arremete contra Özkan tras confirmarse la tragedia de Nare

En medio del dolor por la pérdida del hijo de Nare, la doctora ha tenido que ponerse firme. Alya no ha permitido que Özkan se haga la víctima después de haber rechazado a su hijo antes de nacer.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés se sincera con Begoña sobre su historia con Valentina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés se sincera con Begoña sobre su historia con Valentina

Pablo se abre a Miguel y cuenta todo sobre su idilio con Marisol

Capítulo 538 de Sueños de libertad; 13 de abril: Pablo se desahoga con Miguel y cuenta todo sobre su idilio con Marisol

Beatriz descubre que Begoña y Gabriel duermen en habitaciones separadas

Beatriz descubre que Begoña y Gabriel duermen en habitaciones separadas, mientras Pelayo avanza con su investigación

Publicidad