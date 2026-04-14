El angustioso error de Seyran que termina en un abrazo con Ferit

Ferit ha estallado contra Seyran nada más verla, recriminándole que pusiera su vida en peligro por un asunto que no podía ser más urgente que su seguridad. "¿Qué estás haciendo aquí fuera? ¡Hay un psicópata que te persigue!", le ha gritado fuera de sí, temiendo que el peor de sus miedos se hiciera realidad.

Para el joven Korhan, el único trabajo de Seyran era quedarse a salvo, y verla expuesta en la ciudad ha sido un golpe demasiado duro para sus nervios. Sin embargo, el enfado de Ferit se ha transformado en desconcierto cuando Seyran, llorando, le ha confesado que venía de hablar con la familia de Diyar. "No quiero interponerme entre vosotros dos, he estado estropeando todo desde que llegué", ha admitido.

La joven sentía que debía dar la cara por él para que su destino no se viera truncado por su culpa, pero sus disculpas solo han servido para que Ferit se diera cuenta del sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Rota por el sentimiento de culpa, Seyran se ha lanzado a los brazos de Ferit.

En ese abrazo, las palabras de perdón han sobrado, dejando claro que, por mucho que ella intente alejarse para no estropearle la vida, el vínculo que los une es más fuerte.