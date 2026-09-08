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En tierra lejana | 7 de septiembre

“¡Fui yo, padre!”: Sahin confiesa su traición y Ecmel le golpea tras descubrir la verdad

Fidan descubre que Şahin fue quien permitió que Sadakat supiera que Ecmel iba a reunirse con Mine. La confesión del joven provoca un enfrentamiento brutal con su padre, que termina golpeándole delante de todos.

“¡Fui yo, padre!”: Sahin confiesa su traición y Ecmel le golpea tras descubrir la verdad

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Ismael Jiménez
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Nare ha vuelto a casa con Sahin, pero él no le ha recibido bien por haberse ido sin avisar: “¿Ya sabes por qué la mató?”. Cuando le ha preguntado por el motivo del asesinato de Sadakat a Mine, justo ha aparecido Fidan de la nada y lo ha escuchado todo.

Sin pensárselo dos veces, Fidan se ha puesto a gritar como loca a su marido: “¡Ecmel fue ella!”. El patriarca ha estallado contra su nuera por haberle contado a su madre que se iba a reunir con esa mujer: “No hace ni un día que me acusabas de asesino. ¿Quién es la asesina ahora?”.

Pero, cuando se ha parado a pensar cómo había sido posible que ella supiera algo sin haber hablado con él, ni haber escuchado su conversación, Sahin ha terminado confesando: “Fui yo padre”.

Esto ha hecho que Ecmel perdiera el control por completo y le ha golpeado sin pensárselo dos veces. Sahin ha entrado en casa con la mano en la cara lamentándose por lo que acababa de pasar. Nare, desesperada, ha ido a disculparse con él inmediatamente: “Sahin perdóname”. Pero, la reacción de Sahin tras el golpe de su padre, no ha sido la que Nare esperaba: “Déjame, no me toques más.”

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Antena 3 » Series » En tierra lejana

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