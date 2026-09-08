El secreto | Capítulo 2
Las durísimas palabras de Ilkim destrozan a Serhat tras arruinar el gran día de Hayal
El empresario ha intentado pedir perdón a su hija, pero la reacción de Ilkim lo ha dejado roto.
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Después del escándalo que ha protagonizado durante el recital de Hayal, Serhat ha regresado a casa consciente de que había arruinado el día más importante para su hija. El empresario ha intentado acercarse a ella para pedirle perdón por lo ocurrido. "Lo siento muchísimo. Cometí un error", le ha dicho, tratando de justificarse.
Sin embargo, Hayal no ha conseguido entender lo que había pasado y solo ha podido preguntarle: "¿Por qué lo hiciste?". Cuando parecía que el dolor de su hija era suficiente castigo, Ilkim ha dado un paso al frente y le ha gritado unas palabras que han terminado de destrozar a Serhat: "Ojalá estuvieras tú en coma en lugar de mamá".
Después de descubrir que Berrak le fue infiel y que tuvo en secreto a Kader, una niña de seis años, Serhat ha visto cómo también empieza a perder el cariño y la confianza de sus hijas.
Por primera vez, el empresario ha comprendido que las consecuencias de sus decisiones no solo afectan a su matrimonio, sino también a la familia que tanto intenta proteger.
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