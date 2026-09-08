En tierra lejana | 7 de septiembre
La sobrecogedora reacción de Cihan al descubrir que su hermano Boran está vivo
Cihan se ha quedado en shock al cruzar la puerta y ver a Boran postrado en una cama. A pesar de estar en coma, su hermano sigue con vida. Cihan ha jurado por lo más sagrado que luchará por él.
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Las palabras apenas le salían de la boca en ese primer instante de incredulidad: "Está vivo, está vivo”. Incapaz de asimilar lo que sus ojos estaban viendo tras tanto tiempo dándolo por muerto, la emoción lo ha desbordado por completo. Entre el impacto y los temblores, solo podía dar las gracias al cielo una y otra vez por lo que considera un milagro.
Sin embargo, Boran no responde a ningún estímulo y permanece en coma. Ver a su hermano postrado en una cama, dependiente y sin poder hablar, le ha roto el corazón a Cihan. Aun así, aferrándose con todas sus fuerzas a ese hilo de vida, lo ha jurado por lo más sagrado: no le importa lo que tenga que pasar él con tal de volver a ver a Boran de pie y sonriendo.
Para Kadir y Anciano la noticia ha sido un gran shock, pero para Cihan supone, además, una montaña rusa de emociones. Justo ahora que intentaba rehacer su vida y se ha enamorado locamente de Alya, el destino le asesta este golpe. Alya era la mujer de Boran, y Cihan había empezado a entregarle su corazón creyendo que su hermano ya no estaba en este mundo.
Por un lado, siente la inmensa alegría de recuperar a su hermano; por el otro, la culpa y la incertidumbre amenazan con destrozar su historia con Alya.
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