La sobrecogedora reacción de Cihan al descubrir que su hermano Boran está vivo

Las palabras apenas le salían de la boca en ese primer instante de incredulidad: "Está vivo, está vivo”. Incapaz de asimilar lo que sus ojos estaban viendo tras tanto tiempo dándolo por muerto, la emoción lo ha desbordado por completo. Entre el impacto y los temblores, solo podía dar las gracias al cielo una y otra vez por lo que considera un milagro.

Sin embargo, Boran no responde a ningún estímulo y permanece en coma. Ver a su hermano postrado en una cama, dependiente y sin poder hablar, le ha roto el corazón a Cihan. Aun así, aferrándose con todas sus fuerzas a ese hilo de vida, lo ha jurado por lo más sagrado: no le importa lo que tenga que pasar él con tal de volver a ver a Boran de pie y sonriendo.

Para Kadir y Anciano la noticia ha sido un gran shock, pero para Cihan supone, además, una montaña rusa de emociones. Justo ahora que intentaba rehacer su vida y se ha enamorado locamente de Alya, el destino le asesta este golpe. Alya era la mujer de Boran, y Cihan había empezado a entregarle su corazón creyendo que su hermano ya no estaba en este mundo.

Por un lado, siente la inmensa alegría de recuperar a su hermano; por el otro, la culpa y la incertidumbre amenazan con destrozar su historia con Alya.

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