Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 7 de septiembre

La sobrecogedora reacción de Cihan al descubrir que su hermano Boran está vivo

Cihan se ha quedado en shock al cruzar la puerta y ver a Boran postrado en una cama. A pesar de estar en coma, su hermano sigue con vida. Cihan ha jurado por lo más sagrado que luchará por él.

La sobrecogedora reacción de Cihan al descubrir que su hermano Boran está vivo

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Las palabras apenas le salían de la boca en ese primer instante de incredulidad: "Está vivo, está vivo”. Incapaz de asimilar lo que sus ojos estaban viendo tras tanto tiempo dándolo por muerto, la emoción lo ha desbordado por completo. Entre el impacto y los temblores, solo podía dar las gracias al cielo una y otra vez por lo que considera un milagro.

Sin embargo, Boran no responde a ningún estímulo y permanece en coma. Ver a su hermano postrado en una cama, dependiente y sin poder hablar, le ha roto el corazón a Cihan. Aun así, aferrándose con todas sus fuerzas a ese hilo de vida, lo ha jurado por lo más sagrado: no le importa lo que tenga que pasar él con tal de volver a ver a Boran de pie y sonriendo.

Para Kadir y Anciano la noticia ha sido un gran shock, pero para Cihan supone, además, una montaña rusa de emociones. Justo ahora que intentaba rehacer su vida y se ha enamorado locamente de Alya, el destino le asesta este golpe. Alya era la mujer de Boran, y Cihan había empezado a entregarle su corazón creyendo que su hermano ya no estaba en este mundo.

Por un lado, siente la inmensa alegría de recuperar a su hermano; por el otro, la culpa y la incertidumbre amenazan con destrozar su historia con Alya.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

“¿Se te ha olvidado Boran?”: Sadakat provoca a Alya y termina recibiendo una amenaza

“¿Se te ha olvidado Boran?”: Sadakat provoca a Alya y termina recibiendo una amenaza

Cihan se juega el todo por el todo: se lleva a Boran a Mardin ocultándoselo a Alya

Cihan se juega el todo por el todo: se lleva a Boran a Mardin ocultándoselo a Alya

La sobrecogedora reacción de Cihan al descubrir que su hermano Boran está vivo

La sobrecogedora reacción de Cihan al descubrir que su hermano Boran está vivo

Zeynep descubre una pista que puede desenmascarar al padre de Kader: ¡está en la mansión!
El secreto | Capítulo 2

Zeynep descubre una pista que puede desenmascarar al padre de Kader: ¡está en la mansión!

“Te quiero muchísimo, mamá”: la visita de Kader a su madre en coma rompe el corazón de Zeynep
El secreto | Capítulo 2

“Te quiero muchísimo, mamá”: la visita de Kader a su madre en coma rompe el corazón de Zeynep

Las durísimas palabras de Ilkim destrozan a Serhat tras arruinar el gran día de Hayal
El secreto | Capítulo 2

Las durísimas palabras de Ilkim destrozan a Serhat tras arruinar el gran día de Hayal

El empresario ha intentado pedir perdón a su hija, pero la reacción de Ilkim lo ha dejado roto.

Por qué El secreto engancha desde el primer capítulo: una historia de poder, familia y segundas oportunidades
Gran estreno

Por qué El secreto engancha desde el primer capítulo: una historia de poder, familia y segundas oportunidades

Las dificultades familiares y conflictos que se presentan en la serie son los ingredientes perfectos que hacen que El secreto sea tan adictivo.

Paula Echevarría

¿De qué trata A la deriva? Sus protagonistas nos dan las claves de la nueva serie de atresplayer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubre que Bianca y Fina han pasado la noche juntas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, convencida de que Bianca y Fina han pasado la noche juntas

Capítulo 642 de Sueños de libertad; 7 de septiembre: Damián exige a Tasio escribir una carta a Carmen

Capítulo 642 de Sueños de libertad; 7 de septiembre: Damián exige a Tasio escribir una carta a Carmen

Publicidad