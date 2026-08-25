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En tierra lejana | 25 de agosto

Sahin sorprende a Nare en su noche de boda: “Hacía mucho que tenía planeado esto”

Los primos han celebrado su noche de boda por todo lo alto en la habitación de un hotel que Sahin llevaba tiempo preparando.

Sahin sorprende a Nare en su noche de boda: “Hacía mucho que tenía planeado esto”

Sahin sorprende a Nare en su noche de boda: “Hacía mucho que tenía planeado esto”

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Ismael Jiménez
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Después de tantos conflictos familiares por intentar sacar adelante su relación Nare y Sahin finalmente consiguieron casarse en secreto. Pero, la reacción de sus familias no ha sido exactamente la que ellos hubieran deseado, a pesar de haber recibido la aceptación de Ecmel.

Para evadirse de todos los problemas y poder disfrutar del día de su boda como se merece, Sahin ha llevado a Nare a pasar la noche a un hotel. Cuando Nare ha visto lo que le tenía preparado Sahin, se ha quedado de piedra: “Sahin, pero si esto es un hotel”.

Sahin le ha pedido que pida un deseo antes de entrar a la habitación y Nare le ha respondido con una frase que le ha dejado realmente emocionado: “Mi deseo eres tú”.

Cuando Nare ha entrado a la habitación y ha visto el suelo lleno de pétalos, no sabía en qué momento había preparado todo con la de problemas que han surgido. Finalmente, pueden celebrar su noche de boda tranquilos, una noche que Sahin “hacía mucho que la tenía planeada”.

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Sahin sorprende a Nare en su noche de boda: “Hacía mucho que tenía planeado esto”

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