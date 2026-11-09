Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Capítulo 10

Serhat y Zeynep protagonizan su baile más romántico: las miradas entre ellos lo dicen todo

Serhat ha vivido un momento muy especial con Zeynep. El empresario le ha regalado un precioso vestido negro y, al verla con él, no ha podido apartar la mirada.

Serhat y Zeynep protagonizan su baile más romántico: las miradas entre ellos lo dicen todo

Serhat y Zeynep protagonizan su baile más romántico: las miradas entre ellos lo dicen todo

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Tras bailar con sus hijas, Serhat ha sacado a bailar a Zeynep al ritmo de una romántica canción turca. La joven ha lucido el vestido negro que él mismo le había regalado y la reacción del empresario ha sido evidente: no podía dejar de mirarla.

La pareja ha compartido un baile muy especial, con continuas miradas entre ambos. El momento ha dejado patente la química que existe entre Serhat y Zeynep, que cada vez comparten más tiempo y resulta difícil ignorar la conexión entre ellos.

Después de acordarse de los pequeños detalles de Zeynep y sorprenderla con el regalo, el empresario ha vuelto a demostrar su atención hacia ella en un momento especialmente romántico.

Inseparables tras las cámaras: el entrañable gesto del actor de Serhat que demuestra la unión del reparto de El secreto

Inseparables tras las cámaras: el entrañable gesto del actor de Serhat que demuestra la unión del reparto de El secreto

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

“Cásate conmigo”: la sorprendente propuesta de Serhat a Zeynep para salvar a Kader

“Cásate conmigo”: la sorprendente propuesta de Serhat a Zeynep para salvar a Kader

Hayal descubre una prueba de paternidad en el cuarto de Serhat: “Piensa que no somos hijas suyas”

Hayal descubre una prueba de paternidad en el cuarto de Serhat: “Piensa que no somos hijas suyas”

Berrak se sale con la suya: ¡los servicios sociales se llevan a Kader!

Berrak se sale con la suya: ¡los servicios sociales se llevan a Kader!

Serhat y Zeynep protagonizan su baile más romántico: las miradas entre ellos lo dicen todo
El secreto | Capítulo 10

Serhat y Zeynep protagonizan su baile más romántico: las miradas entre ellos lo dicen todo

“Sé que comes chocolate cuando estás nerviosa”: el bonito gesto de Serhat con Zeynep en su primer día de trabajo
El secreto | Capítulo 10

“Sé que comes chocolate cuando estás nerviosa”: el bonito gesto de Serhat con Zeynep en su primer día de trabajo

Vicente se deja llevar con Germán: "Lo único que tengo claro es lo que siento por ti"
Mejores momentos | Capítulo 8

Vicente se deja llevar con Germán: "Lo único que tengo claro es lo que siento por ti"

A pesar de no querer hacerle daño a su mujer, Vicente no puede ignorar lo que siente por Germán y lo besa en el bar sin que nadie los vea.

"Tenemos que sacarte de aquí": Maca y Rosa intentan liberar a Lucía de su encierro
Mejores momentos | Capítulo 8

"Tenemos que sacarte de aquí": Maca y Rosa intentan liberar a Lucía de su encierro

Tras descubrir que su mujer y su hijo pretendían fugarse con Tristán, Héctor ha encerrado a Lucía en su habitación y ha comenzado a medicarla para tenerla bajo su control.

Damián en el capítulo 689 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Damián recibe un golpe en la cabeza tras una discusión entre Tasio y Andrés, ¿su vida estará en peligro? 

Serhat confirma que Berrak está embarazada y estalla contra su ginecóloga: esta noche en El secreto

Serhat confirma que Berrak está embarazada y estalla contra su ginecóloga: esta noche en El secreto

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel, nerviosa ante su inesperada cita con Josema

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel, nerviosa ante su inesperada cita con Josema

Publicidad