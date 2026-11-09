Serhat y Zeynep protagonizan su baile más romántico: las miradas entre ellos lo dicen todo

Tras bailar con sus hijas, Serhat ha sacado a bailar a Zeynep al ritmo de una romántica canción turca. La joven ha lucido el vestido negro que él mismo le había regalado y la reacción del empresario ha sido evidente: no podía dejar de mirarla.

La pareja ha compartido un baile muy especial, con continuas miradas entre ambos. El momento ha dejado patente la química que existe entre Serhat y Zeynep, que cada vez comparten más tiempo y resulta difícil ignorar la conexión entre ellos.

Después de acordarse de los pequeños detalles de Zeynep y sorprenderla con el regalo, el empresario ha vuelto a demostrar su atención hacia ella en un momento especialmente romántico.