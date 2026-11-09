El secreto | Capítulo 10
Serhat y Zeynep protagonizan su baile más romántico: las miradas entre ellos lo dicen todo
Serhat ha vivido un momento muy especial con Zeynep. El empresario le ha regalado un precioso vestido negro y, al verla con él, no ha podido apartar la mirada.
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Tras bailar con sus hijas, Serhat ha sacado a bailar a Zeynep al ritmo de una romántica canción turca. La joven ha lucido el vestido negro que él mismo le había regalado y la reacción del empresario ha sido evidente: no podía dejar de mirarla.
La pareja ha compartido un baile muy especial, con continuas miradas entre ambos. El momento ha dejado patente la química que existe entre Serhat y Zeynep, que cada vez comparten más tiempo y resulta difícil ignorar la conexión entre ellos.
Después de acordarse de los pequeños detalles de Zeynep y sorprenderla con el regalo, el empresario ha vuelto a demostrar su atención hacia ella en un momento especialmente romántico.
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