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Semana del 9 al 13 de noviembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Damián recibe un golpe en la cabeza tras una discusión entre Tasio y Andrés, ¿su vida estará en peligro? 

Tasio golpe a su padre sin querer en plena discusión con su hermano.

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Julia Zapata López
Publicado:

En los próximos capítulos de Sueños de libertad...¡Van a pasar muchas cosas!

Josema tendrá miedo de estar enamorándose del Mabel, Damián recibirá un duro golpe y Eduardo propondrá a Manuela otra cita.

La próxima semana en Sueños de libertad...

Tomás se despedirá de Salva y de la colonia y se marchará a su retiro para curarse de sus problemas con el alcohol. ¿Lo conseguirá?

Salva en el capítulo 689 de Sueños de libertad
Salva en el capítulo 689 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Sor Amparo y don Agustín volverán a coincidir. La monja querrá saber por qué el sacerdote se marchó de Guinea de un día para otro. Don Agustín solo le confesará que le pidieron regresar desde España, dejando a Sor Amparo muy intigada. ¿Qué paso realmente?

Por otro lado, Andrés y Tasio se enfrentarán por Paula. El hijo pequeño de Damián defenderá a capa y a espada a Paula y acusará a su hermano de no ser tampoco un ejemplo de fidelidad.

La discusión subirá de tono hasta tal punto y Tasio, con unas copas de más, se lanzará a golpear a Andrés, pero este logrará esquivarlo. Sin embargo, será Damián quien recibirá el golpe y acerá al suelo. ¿Estará bien el patriarca?, ¿su vida correrá peligro?

Josema y Mabel regresarán del concierto muy compenetrados. El arquitecto será cada vez más consciente de que se está enamorando de la hija de sus amigos, a pesar de la diferencia de edad y Mabel le confesará a Valentina que no puede dejar de pensar en el amigo de sus padres.

Josema y Mabel en el capítulo 687 de Sueños de libertad
Josema y Mabel en el capítulo 687 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Claudia compartirá con Miguel su deseo de tener hijos. La joven confesará que algún día le gustaría casarse y formar una familia con él. Miguel se mostrará confuso ante la posibilidad de convertirse en padre: ¿hijos él?

Eduardo propondrá a Manuela una nueva cita. La mujer reconocerá ante Claudia que Eduardo le gusta, dejando entrever que sus sentimientos podrían ir a más.

La complicidad entre ambos irá en aumento y estarán a punto de...¡besarse! ¿Qué pasará?

Manuela y Eduardo en el capítulo 689 de Sueños de libertad
Manuela y Eduardo en el capítulo 689 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Y llegará el día de la exposición de Bianca y Fina invitará a Marta para que acuda. ¿Qué hará?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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