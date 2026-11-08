Semana del 9 al 13 de noviembre
Avance semanal de Sueños de libertad: Damián recibe un golpe en la cabeza tras una discusión entre Tasio y Andrés, ¿su vida estará en peligro?
Tasio golpe a su padre sin querer en plena discusión con su hermano.
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En los próximos capítulos de Sueños de libertad...¡Van a pasar muchas cosas!
Josema tendrá miedo de estar enamorándose del Mabel, Damián recibirá un duro golpe y Eduardo propondrá a Manuela otra cita.
La próxima semana en Sueños de libertad...
Tomás se despedirá de Salva y de la colonia y se marchará a su retiro para curarse de sus problemas con el alcohol. ¿Lo conseguirá?
Sor Amparo y don Agustín volverán a coincidir. La monja querrá saber por qué el sacerdote se marchó de Guinea de un día para otro. Don Agustín solo le confesará que le pidieron regresar desde España, dejando a Sor Amparo muy intigada. ¿Qué paso realmente?
Por otro lado, Andrés y Tasio se enfrentarán por Paula. El hijo pequeño de Damián defenderá a capa y a espada a Paula y acusará a su hermano de no ser tampoco un ejemplo de fidelidad.
La discusión subirá de tono hasta tal punto y Tasio, con unas copas de más, se lanzará a golpear a Andrés, pero este logrará esquivarlo. Sin embargo, será Damián quien recibirá el golpe y acerá al suelo. ¿Estará bien el patriarca?, ¿su vida correrá peligro?
Josema y Mabel regresarán del concierto muy compenetrados. El arquitecto será cada vez más consciente de que se está enamorando de la hija de sus amigos, a pesar de la diferencia de edad y Mabel le confesará a Valentina que no puede dejar de pensar en el amigo de sus padres.
Por otro lado, Claudia compartirá con Miguel su deseo de tener hijos. La joven confesará que algún día le gustaría casarse y formar una familia con él. Miguel se mostrará confuso ante la posibilidad de convertirse en padre: ¿hijos él?
Eduardo propondrá a Manuela una nueva cita. La mujer reconocerá ante Claudia que Eduardo le gusta, dejando entrever que sus sentimientos podrían ir a más.
La complicidad entre ambos irá en aumento y estarán a punto de...¡besarse! ¿Qué pasará?
Y llegará el día de la exposición de Bianca y Fina invitará a Marta para que acuda. ¿Qué hará?
¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
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