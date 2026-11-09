Hayal descubre una prueba de paternidad en el cuarto de Serhat: “Piensa que no somos hijas suyas”

Sevim no ha podido evitar dudar de la paternidad de Ilkim y Hayal después de descubrir que Berrak le había sido infiel a su hijo, así que solicitó una prueba a sus espaldas tras coger de su casa sus cepillos de dientes.

Cuando el cartero llegó a la mansión con el resultado, a la primera a la que se encontró fue a Berrak. La exmujer de Serhat vio en esas pruebas la oportunidad perfecta para llevarse a sus hijas de vuelta a su terreno.

Después de colocar los resultados en un lugar visible, Berrak envía a Hayal a la habitación de su padre con la excusa de que necesita una cosa que se cuenta allí. Al llegar, tal y como imaginaba la exmujer de Serhat, la pequeña encuentra el papel y se queda en blanco.

Hayal corre angustiada a la habitación de su hermana y le enseña los papeles que acaba de encontrar: “Papá pidió una prueba de paternidad. Piensa que nosotras no somos hijas suyas”. ¿Se enfadarán las jóvenes con Serhat? ¿Conseguirá demostrar el empresario que no pidió esas pruebas?