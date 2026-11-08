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El secreto | Capítulo 10

“Sé que comes chocolate cuando estás nerviosa”: el bonito gesto de Serhat con Zeynep en su primer día de trabajo

Zeynep se ha encontrado con una sorpresa en su primer día de trabajo. Serhat ha vuelto a demostrar que no olvida los pequeños detalles y le ha enviado un regalo muy especial.

“Sé que comes chocolate cuando estás nerviosa”: el bonito gesto de Serhat con Zeynep en su primer día de trabajo

“Sé que comes chocolate cuando estás nerviosa”: el bonito gesto de Serhat con Zeynep en su primer día de trabajo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Zeynep ha comenzado su primer día como orientadora en el colegio de las hijas de Serhat y se ha llevado una sorpresa muy bonita. El empresario ha querido tener un detalle con ella y le ha enviado unos chocolates acompañados de una nota.

Mientras Zeynep revisaba los expedientes de los alumnos, una compañera se ha acercado para entregarle un paquete. “¿Para mí?”, ha preguntado. Al abrirlo, ha encontrado una nota de Serhat: “Sé que comes chocolate cuando estás nerviosa. Tenlos cerca por si los niños te sobrepasan”.

El mensaje le ha hecho recordar una conversación que ambos tuvieron de madrugada en la mansión Tecer. En aquella ocasión, Zeynep había confesado que comía chocolate cuando estaba enfadada porque le ayudaba a relajarse. “A veces como cuando me enfado. Así me relajo”, le dijo después de que Serhat la encontrara buscando algo dulce por la noche.

Aquella conversación se produjo cuando Zeynep todavía estaba adaptándose a vivir en la mansión y no ocultaba su enfado con Berrak ni con la situación que le había tocado vivir. Serhat, sin embargo, se quedó con aquel pequeño detalle y ahora ha demostrado que está pendiente de ella.

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